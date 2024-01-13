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Bakan Tunç: Provokatif paylaşımlarda bulunan 59 şüpheli tespit edildi

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#Yılmaz Tunç#Şehit#Sosyal Medya
Bakan Tunç: Provokatif paylaşımlarda bulunan 59 şüpheli tespit edildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2024 15:24

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Şehitlerimize yönelik provokatif paylaşımlarda bulunan 59 şüpheli tespit edildi. Yurt içinde bulunan 10 şüpheliden 3'ü hakkında tutuklama kararı verildi. 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor" mesajını paylaştı.

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İşte Bakan Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden “provokatif amaçlı” olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesap yöneticisi ve kullanıcıları hakkında yapılan soruşturmalar kapsamında, *59 şüpheli tespit edilmiş olup, 49’unun yurtdışında olduğu belirlenmiştir.*

İstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakır, Denizli, Van ve Batman illerimizde tespit edilen;

10 şüpheliden,
3’ü yakalanarak haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilmiş,
7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
49 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmiş ve haklarında işlem başlatılmıştır.

*Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca sosyal medya üzerinden suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli soruşturmalar titizlikle devam etmektedir.*

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#Yılmaz Tunç#Şehit#Sosyal Medya

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