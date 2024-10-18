Bakan Tunç: Önümüzdeki süreçte önemli düzenlemeleri hayata geçireceğiz

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Adalet Sarayı Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Tunç, burada yaptığı konuşmada,

2002 yılında müstakil adliye binası sayısının 78 olduğunu belirtip, "Bugün Seydikemer ile birlikte 367 müstakil adliye binasına ulaştık. İhtiyaca göre bunların sayısını artıracağız" dedi.

Bakan Tunç, kanunların ihtiyaca cevap vermediğini gördükleri anda Yargı Reformu Strateji Belgeleri ile mevzuatın güncellendiğini söyledi. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin toplumun her kesiminden gelen görüşleri değerlendirdiklerini vurgulayan Bakan Tunç, artık son aşamaya geldiklerini kaydetti.

'HEDEFİMİZ MİLLETİ SUÇLUDAN KORUMAK'

2024-2028 yıllarını kapsayan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaşmasının ardından yasamayı gerektiren kanunları, ilk paketi bütçeden önce Meclise göndermeyi planladıklarını belirten Bakan Tunç, "Toplumda beklenti oluşturan denetimli serbestlik, koşullu salıverme, tutuklama sebepleri gibi toplumsal huzuru bozmaya yönelik bazı cezalar ve tutuklama sebepleri gibi konularda çözüm üretecek önemli düzenlemeleri inşallah önümüzdeki süreç içerisinde hayata geçireceğiz. Hedefimiz milleti suçludan korumak. Suç şebekeleriyle kararlı bir şekilde mücadele etmek. Terörün her türlüsünün kökünü kazıyıncaya kadar milletçe birlik beraberlik içerisinde mücadele etmek" dedi.

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'YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI KONUSUNDA TEREDDÜDÜMÜZ OLAMAZ'

Yargı mensuplarının yılda 12 milyon dosyanın kararını verdiğine dikkati çeken bakan Yılmaz Tunç, "12 milyon dosyanın içerisinde eleştirilen kararlar da var. Hatalı olup temyizde düzeltilen kararlar da var. Yılda verilen 12 milyon kararın içerisindeki birkaç olumsuz ya da eleştirilen bir karar nedeniyle tüm yargı teşkilatının töhmet altında bırakılmasını biz kabul edemeyiz. Yargı çalışanları gece, gündüz çalışarak bu kararları veriyorlar. Vatandaşın hakkına bir an önce ulaşabilmesi için üstün gayret gösteriyorlar. Birkaç olumsuz kararı öne çıkararak Türkiye'nin yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı konusunda seçimlerin, demokrasinin bile olmadığı ülkelerin gerisinde olduğunu söylemek büyük haksızlıktır. Eleştirilebilir ama bunu genelleyerek, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda bir sıkıntı varmış gibi göstererek bunun propagandasını yapmanın kasıtlı olduğunu söylemek istiyorum. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda tereddüdümüz olamaz" diye konuştu.

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'HAKİMLER, SAVCILAR DARBEDE MİLLETİNİN YANINDA OLDU'

Bakan Tunç, konuşmasına şöyle devam etti: "15 Temmuz'da darbe kalkışması oldu. FETÖ'nün darbe kalkışmasında o gece cumhuriyet savcıları milletinin yanında yer aldı. Evlerinde oturmadılar. Millet meydanlara onlar da adliyelere koştu. Darbeciler hakkında yakalama kararları verdi. Milletin hakkını, hukukunu savundu. Bugün YouTuber olmuş gazeteciler Türk yargısının bağımsız olup olmadığına ilişkin tartışma yapıyorlar. Siz önce geçmişinize bakın. Bu ülkenin hakim ve savcıları hukukun üstünlüğüne inanan, gecikmeyen adalet sisteminin tesisi için yoluna devam edecek. Bundan şüpheniz olmasın."

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Adliye Sarayı’nın açılışına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla’da devam eden yangınlarla ilgili olarak, "Menteşe'deki orman yangınında 17'si yazlık, 29 yapı zarar gördü. 75 hane de tahliye edildi. Dalaman ilçesindeki yangın nedeniyle 85 yapı tahliye edilmek durumunda kaldı. Çok şükür bir can kaybımız yok. Orman teşkilatı havadan ve karadan söndürme işlemlerine devam ediyor. Yangın söndürme ekiplerine kolaylıklar diliyorum. Ormanları korumamız lazım. Onlar bizim yeşil hazinelerimiz. Ormanların yangına maruz kalıp kül olmalarını hazmedemeyiz" dedi.

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Öte yandan, Dalaman'ın Taşbaşı Mahallesi'ndeki orman yangını 18’inci saatine girerken, alevlere 49 arazöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer ve 288 orman işçisiyle 6 uçak ve 6 helikopter ile müdahale devam ediyor.

Menteşe'nin Turnalı mevkisinde çıkan yangın ise 11’inci saatine girdi. Alevlere 23 arazöz, 5 helikopter, 4 uçak, çok sayıda iş makinesi 90 orman işçisi ile müdahale sürüyor.