Bakan Tunç: Narin davasında 'ek rapor' istendi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde çalışmalar son aşamada. Taslak çalışmalarımızı milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz. Milletvekillerimizin takdirleriyle ilk paket ceza adaleti sistemine yönelik olacak. Çalışmalarımızda hedef, toplumu suçtan korumak.

NARİN GÜRAN DAVASI

Narin evladımızın cinayete kurban gitmesi bizi derinden yaraladı. Bu süreç içerisinde arama çalışmaları yapılırken de adli çalışma başlatıldı. Narin evladımızın adli tıp otopsileri gerçekleşti ve elde edilen bulgular, etrafta özellikle teknik çalışmalar yapılarak araçlardan elde edilen bulgular soruşturma kapsamında değerlendirildi. Kamera görüntüleri incelendi, bunların bir kısmı TÜBİTAK'a gönderildi ve incelendi. Jandarmamız, kolluk görevlilerimiz yoğun bir çalışma gösterdi. HTS kayıtlarından yola çıkarak baz kayıtlarının tespiti oldu. Daraltılmış baz çakışması gerçekten önemli bir delil. Mahkeme bütün delilleri değerlendirecek.

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Daraltılmış baz çakışmalarıyla ilgili bilirkişiden ek raporlar istendi. Tanık beyanları, şüphelilerin sanıkların beyanları hepsi mahkeme tarafından değerlendirilecek hususlar. Suçluluk ispat edilinceye kadar, karar kesinleşinceye kadar masumiyet karinesi vardır. Cinayeti kimler işlemişse yargı bundan hesap soracak dedik.



26 Aralık'a kadar mahkeme heyetinin istediği ek deliller de var. Gelecek olan ek raporlarla birlikte mahkeme heyeti güncelleme yapacaktır.

'KAYYUM TARTIŞMASIYLA İLGİLİ BAZI SİYASİLERİMİZ YANLIŞ YORUMLAR YAPIYOR'

Kayyum tartışmasıyla ilgili olarak bazı siyasilerimiz yanlış yorumlar yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Hukuk devleti suç işlenmesine müsamaha göstermez. Yerel yöneticilerle ilgili uygulamaların nasıl yapılacağı bizim hukuk sistemimizde belli. 45'nci maddede yapılan düzenlemeyle hakkında terörle ilgili soruşturma açılan belediye başkanı varsa, İçişleri Bakanlığı geçici olarak görevden alabilir diye bir yetki var. Kanundan kaynaklanan bir yetki. Yerel yöneticiler milletten aldığı yetkiyi millete hizmet olarak kullanmak durumundalar. Ama siz bu yetkiyi kötüye kullanırsanız, siz bu yetkiyi terör örgütlerine destek için kullanırsanız o zaman hukuk devletinde anayasanın 127'nci ve 45'nci maddelerdeki yetkiler kullanılır.

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Terörle mücadelede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Birtakım değerlendirmeleri sorulup burada açıklama yapmak doğru değil. Türkiye’yi 40 yıldır birlik beraberliği bozmaya yönelik huzursuz eden PKK terör örgütünü silip atmak zorundayız. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek.