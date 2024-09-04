İmamoğlu'nun dava açıklaması... Bakan Tunç: Kimse yargıya parmak sallayamaz

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Bakan Tunç, konuşmalarında şu ifadeleri kullandı:

Görülmekte yönelik bir davaya yönelik tehdit içeren sözler söylemek yakışmaz. Kimse yargıya parmak sallayamaz. Hukuk sistemimiz açısından uygun değil. Yargı kararını beğenmezseniz bunun temyizi var. Kabadayı bir şekilde parmak sallayarak ifadeler kullanmak hiçbir makam sahibine yakışmaz. Yargı bağımsızdır.

Görülmekte yönelik bir davaya yönelik tehdit içeren sözler söylemek yakışmaz. Kimse yargıya parmak sallayamaz. Hukuk sistemimiz açısından uygun değil. Yargı kararını beğenmezseniz bunun temyizi var. Kabadayı bir şekilde parmak sallayarak ifadeler kullanmak hiçbir makam sahibine yakışmaz. Yargı bağımsızdır. Hiç kimse yargı mensuplarını korkutamaz. Yargı kararları elbette ki eleştirilebilir. Yargı kararları eleştirilemez değil. Dolayısıyla çıkıp TV programına çıkarak parmak sallayarak tehdit ederek yargı mensuplarını etkileyemezsiniz. Hiçbir parmak sallamadan etkilenmezler bunun da böyle bilinmesi lazım.

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Toplumda şiddet olayları artıyor diye kesin bir kanaate vermek doğru değil. Bilişim yoluyla dolandırıcılık suçları artıyor. Vatandaşlarımızın çok dikkatli olması lazım. Görünürlük de arttı. Biz suçla mücadeleyi sadece cezalandırma olarak da görmüyoruz. Kimin tutuklanıp tutuklanmayacağına yargı karar veriyor.