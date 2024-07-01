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Son dakika haberi! Bakan Tunç: Sosyal medyada Türk bayrağına saldırıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı

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#Yılmaz Tunç#Kayseri#Tutuklama
Son dakika haberi Bakan Tunç: Sosyal medyada Türk bayrağına saldırıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 22:41

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde yer alan Türk bayrağına yönelik saldırılarda bulunulmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç ayrıca, Kayseri’deki çocuk istismarı olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahsın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını açıkladı.

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Adalet Bakanı Tunç, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde yer alan Türk Bayrağımıza yönelik saldırılarda bulunulmasıyla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 300/1 maddesinde düzenlenen ‘Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan şanlı Türk Bayrağımıza yapılan saygısızlık ve çirkin saldırılar asla kabul edilemez” dedi.

KAYSERİ'DEKİ ÇOCUK İSTİSMARI OLAYINDA ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı diğer paylaşımda da“Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen çocuk istismarı olayıyla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Çocuk ve ailesi ise devletimizin koruması altındadır. Suriyeli sığınmacılar üzerinden milletimizin birliğini ve ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik faaliyetler ile sosyal medya üzerinden yapılan provokatif girişimler ve asılsız iddialarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturmalar sürdürülmekte olup, gözaltı kararları verilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı, kanunlar çerçevesinde gerekli cezaları uygulamaktadır. Ayrımcılık yaparak, ötekileştirerek ve nefret dili kullanarak milletimizin arasına nifak tohumları ekmek isteyenler asla amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimiz, sağduyulu davranarak ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

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#Yılmaz Tunç#Kayseri#Tutuklama

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