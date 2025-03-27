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Bakan Tunç: Kartalkaya'daki otel faciasında 6 kişi daha tutuklandı

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#Yılmaz Tunç#Adalet Bakanlığı#Bolu Kartalkaya
Bakan Tunç: Kartalkayadaki otel faciasında 6 kişi daha tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 09:38

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'daki otel faciasında yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu. Tunç, "Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir." dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesinden akademisyenlerden oluşan uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmuştur.

Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir.

Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir.

Bu elim faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum.

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#Yılmaz Tunç#Adalet Bakanlığı#Bolu Kartalkaya

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