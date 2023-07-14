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Bakan Tunç: Kabul edilen kanun teklifi bir ’af’ düzenlemesi değildir

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#Yılmaz Tunç#TBMM#YASA
Bakan Tunç: Kabul edilen kanun teklifi bir ’af’ düzenlemesi değildir
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 03:09

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen kanun teklifi bir ’af’ düzenlemesi olmayıp, Kovid-19 izninde bulunan koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış iyi halli hükümlülerin kalan cezasının denetimli serbestlik altında çektirilmesidir" dedi.

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Bakan Tunç, Twitter hesabı üzerinden, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "TBMM Genel Kurulu’nda bugün kabul edilen kanun teklifi bir ’af’ düzenlemesi olmayıp, Kovid-19 izninde bulunan koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış olan iyi halli hükümlülerin kalan cezasının denetimli serbestlik altında çektirilmesidir" dedi. Bakan Tunç, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Kabul edilen teklife göre; 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir. 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir. Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir.

Kabul edilen teklife göre ayrıca; 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla denetimli serbestlikte olup da izinli sayılanların yükümlülükleri kalkacak. Ancak bu kişiler suç işlerse doğrudan cezaevine alınacak. Kovid-19 izninde olup da bu düzenlemeyle denetimli serbestliğe ayrılanların tüm yükümlülükleri devam edecek. Bu düzenleme, bir ’af’ düzenlemesi değildir. Af, cezayı tüm sonuçları ile ortadan kaldıran bir düzenlemedir. Kabul edilen düzenleme ise Kovid-19 izninde bulunan koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış olan iyi halli hükümlülerin kalan cezasının denetimli serbestlik altında çektirilmesidir."

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#Yılmaz Tunç#TBMM#YASA

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