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Bakan Tunç: İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri asla kabul edilemez

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#Yılmaz Tunç#İsrail#Tepki
Bakan Tunç: İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri asla kabul edilemez
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2025 00:42

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri tam anlamıyla küstahlıktır ve asla kabul edilemez” dedi.

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Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri tam anlamıyla küstahlıktır ve asla kabul edilemez. Sayın Cumhurbaşkanımız, ‘Daha adil bir dünya mümkün’ diyerek, her zaman mazlumun yanında duran ve uluslararası alanda adaletin en gür sesi olan bir liderdir. Gazze'de 50 binden fazla masumu katlederek soykırım suçu işleyen, uluslararası mahkemelerce tedbir ve tutuklama kararlarına muhatap olan İsrailli yetkililerin, çirkin ifadeleriyle bu insanlık suçlarını örtbas etmeleri mümkün değildir. Bebek katili barbarlar, dökülen her damla kanın hesabını uluslararası hukuk önünde eninde sonunda verecektir. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında, zalimlerin ise karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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#Yılmaz Tunç#İsrail#Tepki

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