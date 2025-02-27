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Bakan Tunç: İlk derece mahkemesi 10 bin 237’ye yükseldi

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#Yılmaz Tunç#Adalet Bakanlığı#Mahkeme
Bakan Tunç: İlk derece mahkemesi 10 bin 237’ye yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 11:30

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümetin adalet alanında hayata geçirdiği yatırımları sıraladı.

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Bakan Tunç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Bölgelerin coğrafi durumlarını, yargı çevrelerini ve iş yükünü dikkate alarak yaptığımız değerlendirmeler sonucunda;
28 Ağır Ceza Mahkemesi,
2 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi,
49 Asliye Ceza Mahkemesi,
15 İnfaz Hâkimliği,
7 Sulh Ceza Hâkimliği,
17 Asliye Hukuk Mahkemesi,
19 Aile Mahkemesi,
1 Asliye Ticaret Mahkemesi,
14 İş Mahkemesi,
3 Tüketici Mahkemesi,
2 Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi,
26 Sulh Hukuk Mahkemesi olmak üzere toplam 183 yeni mahkeme kurduk.

Böylece son 2 yılda kurduğumuz adli yargı ilk derece mahkeme sayısını 2 bin 949’a, ülkemiz genelinde kurulu bulunan adli yargı ilk derece mahkeme sayısı toplam 10 bin 237’ye yükseltmiş olduk.

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Yeni kurduğumuz mahkemelerimizin ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz kapsamında adımlarımızı kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz.

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#Yılmaz Tunç#Adalet Bakanlığı#Mahkeme

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