Bakan Tunç Hürriyet’e olay davayı anlattı: Yazılı ve sözlü en üst seviyede iade talebi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Washington Adalet Müşavirliği’nce Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un duruşmalarının takip edildiğini, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce de ABD’deki tutuklu yargılama sürecinin çok yakından izlendiğini söyledi. Tunç, Hürriyet’e şu değerlendirmeleri yaptı: “Kaza hepimizi derinden üzdü. Kazaya neden olan ve ardından ABD’ye kaçan şüpheliler Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkında Adalet Bakanlığı olarak ivedilikle kırmızı bülten ve geçici tutuklama evrakı düzenledik. ABD Adalet Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda da şüphelilerin ülkemize iadesini sözlü olarak vurguladık.

SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Adaletin tecellisi için sürecin başından bu yana ABD Adalet Bakanlığı nezdinde yazılı ve sözlü girişimlerimizi, devlet ciddiyetiyle en üst seviyede, en ince ayrıntısına kadar devamlı sürdürdük. 14 Haziran tarihinde ABD Boston’da yakalanarak gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un yargılama süreçlerini de yakından takip ediyoruz. İadelerini aileleri umutla bekliyor. Yargılamaları noktasında inşallah sonuç alırız. Şüphelilerle ilgili sürecin hızlandırılması ve ülkemize bir an önce iadesi için tüm girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Tarafsız ve bağımsız yargımız tarafından yapılacak yargılama ile adalet yerini bulacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

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BAKAN TUNÇ TAKİP VE KOORDİNE ETTİ

Şüphelilerin ABD’den iadesi için Adalet Bakanlığı’nca ivedilikle kırmızı bülten ve geçici tutuklama evrakı düzenlenmişti. Bu evraklar ABD’ye iletilmişti. 7 Mart’ta ABD’de yapılan toplantıda Türk Adalet Bakanlığı yetkilileri, ABD Adalet Bakanlığı üst düzey temsilcilerine şüphelilerin iadesi istemini sözlü olarak da iletmişlerdi. Bakan Tunç’un yakından takip ettiği bu çalışmaların sonucunda, Eylem Tok ve oğlu 14 Haziran’da Türkiye’nin talebi doğrultusunda Boston’da yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmışlardı.