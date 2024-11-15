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İBB ve ABB'ye 'konser' incelemesi... Bakan Tunç: Yargı ile ilgili cümle kurarken haddi aşmamak gerek

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#Bakan Tunç#Hakaret#Ceza
İBB ve ABBye konser incelemesi... Bakan Tunç: Yargı ile ilgili cümle kurarken haddi aşmamak gerek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 11:32

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir'de 9. Yargı Paketi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç sosyal medyada hakaret suçunun giderek arttığını belirterek "Hakarete ciddi caydırıcı cezalar geliyor. Toplumu suçtan korumak için ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi.  İBB VE ABB'ye denetimle ilgili konuşan Bakan Tunç, "Yargı ile ilgili söz sarf ederken dikkatli olmak lazım" dedi.

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 İBB VE ABB'ye başlatılan denetimle ilgili konuşan Bakan Tunç, şunları söyledi:

ABB ve İBB'nin bir takım organizasyonuna inceleme başlatıldı. İçişleri müfettiş gönderdi. Belediyelerin denetimi söz konusu. Hem Sayıştay hem içişleri denetimine tabiiler. Denetimden çekinmeye gerek yok. Burada bir eksiğiniz yoksa cevap verirseniz zaten telaşa gerek yok. Bir suçluluk telaşına gerek yok. Yargı ile cümle kurarken haddi aşmamak gerek. Yargı kimseden talimat almaz

BU DEĞERLENDİRME ŞUURSUZLUK

Soruşturmaları yargı tacizi şeklinde değerlendirme şuursuzluktur. Eğer bu şekilde cümleler sarf ederseniz "Acaba gizlediğiniz bir şey mi var" der kamuoyu. Yargı ile ilgili söz sarf ederken dikkatli olmak lazım. Yargı kimsenin arka bahçesi değildir. 

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#Bakan Tunç#Hakaret#Ceza

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