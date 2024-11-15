İBB ve ABB'ye 'konser' incelemesi... Bakan Tunç: Yargı ile ilgili cümle kurarken haddi aşmamak gerek

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İBB VE ABB'ye başlatılan denetimle ilgili konuşan Bakan Tunç, şunları söyledi:

ABB ve İBB'nin bir takım organizasyonuna inceleme başlatıldı. İçişleri müfettiş gönderdi. Belediyelerin denetimi söz konusu. Hem Sayıştay hem içişleri denetimine tabiiler. Denetimden çekinmeye gerek yok. Burada bir eksiğiniz yoksa cevap verirseniz zaten telaşa gerek yok. Bir suçluluk telaşına gerek yok. Yargı ile cümle kurarken haddi aşmamak gerek. Yargı kimseden talimat almaz

BU DEĞERLENDİRME ŞUURSUZLUK

Soruşturmaları yargı tacizi şeklinde değerlendirme şuursuzluktur. Eğer bu şekilde cümleler sarf ederseniz "Acaba gizlediğiniz bir şey mi var" der kamuoyu. Yargı ile ilgili söz sarf ederken dikkatli olmak lazım. Yargı kimsenin arka bahçesi değildir.