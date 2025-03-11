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Bakan Tunç duyurdu: Sahipsiz hayvan saldırılarına soruşturma başlatıldı

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#Sahipsiz Hayvanlar#İdari Soruşturma#Bakan Tunç
Bakan Tunç duyurdu: Sahipsiz hayvan saldırılarına soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 14:37

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkâri Yüksekova ve Konya Karatay’da iki çocuğun hayatını kaybettiği, Erzurum Narman’da bir çocuğun yaralandığı sahipsiz hayvan olaylarına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari Yüksekova ve Konya Karatay'da iki evladımızın hayatını kaybetmesi, Erzurum Narman'da bir evladımızın yaralanması, sahipsiz hayvan sorununun ertelenemez bir mesele olduğunu bir kez daha göstermiştir. Başta çocuklarımız olmak üzere, vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelmektedir. Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediyeler ve il özel idareleri, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda sorumludur. Yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi büyük önem arz etmektedir" dedi.

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'İHMALLERE ASLA GÖZ YUMULMAYACAKTIR'

Yaşanan olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmaların başlatıldığını anımsatan Tunç, "Görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır. Sokaklarımızı güvenli hale getirmek ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır. Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden ihmallere asla göz yumulmayacaktır" açıklamasında bulundu.

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#Sahipsiz Hayvanlar#İdari Soruşturma#Bakan Tunç

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