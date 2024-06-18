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Bakan Tunç duyurdu... Hz. Muhammed ile ilgili sözleri tepki çekmişti: 'Diamond Tema' hakkında yakalama kararı

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#Diamond Tema#Bakan Tunç#Hz. Muhammed
Bakan Tunç duyurdu... Hz. Muhammed ile ilgili sözleri tepki çekmişti: Diamond Tema hakkında yakalama kararı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 15:35

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yer6 adlı sosyal medya hesabında paylaşılan videoda Hz. Muhammed ile ilgili kullanılan hakaret içerikli ifadeler nedeniyle 'Diamond Tema' isimli şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yer6' adlı sosyal medya hesabında paylaşılan video içeriğinde Peygamberimizle ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan, paylaşımın yapılmasının ardından derhal 16 Haziran 2024 tarihinde resen soruşturma başlatılmış olup, şüpheli Diamond Tema'nın yurt dışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

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#Diamond Tema#Bakan Tunç#Hz. Muhammed

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