Son dakika! Bakan Tunç duyurdu: Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur yakalandı

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Eylem Tok, otomobiliyle Oğuz Murat Aci’ye çarparak ölümüne neden olan 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçırmıştı. Anne ile oğlunun iadesi için Türkiye tarafından başlatılan çalışmalar sürerken infial yaratan olayda yeni bir gelişme yaşandı.

BAKAN TUNÇ: SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlunun ABD'de yakalandığını duyurdu. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Timur Cihantimur ABD’de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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FİRARİ EYLEM TOK VE OĞLU ABD'DE GÖRÜNTÜLENDİ

Eyüpsultan'da lüks ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçmıştı. Anne ve oğlunun New York'ta taksiye binerken gülümserken fotoğrafları ortaya çıktı. Kazada oğlunu kaybeden baba Özer Aci, karşı tarafın kendisiyle dolaylı olarak iletişime geçtiklerini belirtmişti. Aci, "Bir aile dostumuz aranmış, böyle konuşulmuş. 10 veya 12'nci gün dolaylı olarak taziyeye geleceklerini ilettiler bana fakat ben yine aynı sözümü tekrarladım; anne ile çocuk gelir teslim olur, ertesi gün buyursunlar, gelsinler taziyeye " ifadelerini kullanmıştı.

Kaza, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde meydana gelmişti. 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.

Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada aynı yönde seyir halinde olan Timur Cihantimur(17)'nin yönetimindeki lüks cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarparak sulama kanalına düşmüştü.

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Kazada Oğuz Murat Acı olay yerinde hayatını kaybederken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralanmıştı.