Bakan Tunç: Demokrasiyi güçlendirmeye çalışırken engellemelerle karşılaşıyoruz

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van'da AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Buradaki programa, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alpaslan, İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe ve partililer katıldı. Bakan Tunç, ülkede kalkınmayı, güvenliği ve adaleti sağlamaya, demokrasiyi güçlendirmeye çalışırken engellemelerle karşılaştıklarını söyleyerek, "Türkiye'nin kalkınma sürecini, birlik ve beraberlik içinde güçlenme davasını 'Acaba sona erdirir miyiz?' diye 15 Temmuz gecesi FETÖ hainleri silahları millete doğrulttu. Ancak milletin şanlı direnişiyle karşı karşıya kaldılar. Diyorlar ya 'Yargı bağımsız değil', 'Hukuk devleti yok'. 28 Şubat'ta da yargı vardı. Neredeydi? Bu ülkede o vesayetçi anlayışın karşısında, 'Hazır ol'da duran, cübbelerini adeta onların önüne süren yargı mensupları vardı. 28 Şubat'ta üniversiteli kızlarımız başörtülü olduğu gerekçesiyle insan haklarına aykırı bir şekilde yaka paça kürsülerden indirilirken bir tane soruşturma açan savcı var mıydı? 'Yapamazsın' diyebildiler mi? Kenan Evren 12 Eylül'de gençlerin yaşını büyütürken, bir sağdan bir soldan idam sehpasına götürürken de bir yargı vardı. 27 Mayıs'ta rahmetli Menderes'i bakanlarıyla asan yargı, yargı mıydı?" dedi.

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'TÜRKİYE YARGISI HER ZAMANKİNDEN DAHA BAĞIMSIZ VE TARAFSIZDIR'

Türkiye'nin yargı ve demokrasi tarihinin kara lekelerle dolu olduğunu dile getiren Bakan Tunç, "15 Temmuz'a geldiğimizde o darbeci hainlerden hesap soran bir yargıya ulaştığımızı görüyoruz. Demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkan, darbecinin değil, darbe mağduru olan halkın, milletin hakkını, hukukunu savunan bir yargımızın olduğunu görüyoruz. Şimdi birkaç soruşturmayı özellikle siyasallaştırarak, gündem yaparak Türkiye'nin bir hukuk devleti olmadığını söyleyenler var maalesef. Bunu da yabancıların oluşturduğu listelerle, onları delil göstererek yapanlar var. O listelerin hangi bağışlarla oluşturulduğunu biliyoruz. Türkiye yargısı her zamankinden daha bağımsız ve tarafsızdır. Milli iradenin ve hukuk devletinin yanındadır" diye konuştu.

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'TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE'YE ADIM ATMA ZAMANI'

Ülkede yeni bir dönemin başladığını ve bunun hayırlı bir sonuca ermesi için mücadele vereceklerini anlatan Bakan Tunç, "40 yıldan bu yana ülkemizi, milletimizi rahatsız eden terör örgütü maalesef çok büyük kayıplara neden oldu. Hem maddi hem manevi. Binlerce insanımızı, askerimizi, polisimizi, sağlık görevlilerimizi ve öğretmenlerimizi şehit verdik. En çok da bu bölge insanı zarar gördü. Çok sıkıntılar yaşadık, yaşadınız. Şimdi bu sıkıntılardan tamamen kurtulma zamanı. Terörsüz bir Türkiye'ye adım atma zamanı. Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasından sonra ortaya çıkan atmosfer ve sonrasında DEM Parti'lilerin görüşme talepleri. Terör örgütünün kendini feshetmesiyle ilgili bir açıklama, tüm grupların silah bırakmasına yönelik açıklama. Eğer terör örgütü kendini fesheder ve silahlar bırakırsa ülkemiz terörsüz bir Türkiye'ye adım atacak. Bırakılmazsa terörle mücadelede hukuk içinde, hukuk devleti kararlılığını sürdürürüz. Bin yıllık kardeşliğimize vurulan bu hançeri artık çıkarmanın tam zamanı. Biz kardeşiz. Etnik kökeni ne olursa olsun, herkes akraba. Kopması mümkün değil. Bu fitne ateşi 40 yıl önce yakıldı" dedi.

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Terör örgütünün ülkeye büyük zararlar verdiği de anlatan Bakan Tunç, "Emperyalizmin içimize soktuğu bu fitneyi ortadan kaldırarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek, Türkiye Yüzyılı'nda terörsüz Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Bundan da umudumuz ve inancımız yüksek. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi gerçekten çok güçlü. O güçten aldığımız kuvvetle biz de inşallah diğer çalışmaları hep beraber gerçekleştireceğiz" diye konuştu.