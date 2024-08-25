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Bakan Tunç: CHP'li Özkan hakkında soruşturma başlatıldı

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#Bakan Tunç#Tuncay Özkan#Soruşturma
Bakan Tunç: CHPli Özkan hakkında soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 22:52

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin bağrından yetişmiş bir liderdir. Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

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#Bakan Tunç#Tuncay Özkan#Soruşturma

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