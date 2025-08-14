Bakan Tunç: CHP Genel Merkezi yalan üretim merkezine dönüşmüş durumda

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

CHP Genel Merkezi yalan üretim merkezine dönüşmüş durumda. Ana muhalefetin böyle olmaması lazım.

Türkiye Yüzyılında yolumuza yeni Anayasayla devam etmeliyiz. Reform hamleleri terörsüz Türkiye'nin önünü açtı. Adalet sistemimize yönelik saldırılara fırsat vermeyeceğiz.

Keşke muhalefet kaliteli olsa, proje üretse bizde sonuna kadar adaletin ortaya çıkmasını, soruşturulmasını istiyoruz. Geçmişte AK Parti'li belediyelere de soruşturma açıldı.