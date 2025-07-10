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Bakan Tunç: Canlı yayına 183. madde engel olur

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#Yılmaz Tunç#Canlı Yayın#Cmk
Bakan Tunç: Canlı yayına 183. madde engel olur
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 07:00

Bakan Tunç, duruşmaların televizyonda canlı yayınlanabilmesi için CMK’nın 183. Maddesi’nde değişiklik yapılması gerektiğini belirterek, “183’üncü maddeye göre duruşmalarda fotoğraf dahi çekilemez. Bu konu tamamen Meclis’in takdirinde” dedi.

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TBMM’de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarının hızlı bir şekilde sonuçlandırılması ve duruşmaların televizyonda canlı yayınlanması yönündeki ifadelerini değerlendirdi: “Ceza Muhakemesi Kanunumuzun (CMK) 182’nci maddesine göre duruşmalar açıktır, alenidir, herkese açıktır. Tutanak tutulur, gerekirse sanık ve tanıklar, bilirkişiler sesli, görüntülü sistemlerle bağlantı yapılarak dinlenebilir.

Burada duruşmanın canlı yayınlanabilmesiyle ilgili olarak 183’üncü maddesi, fotoğraf çekme ve canlı yayınlama noktasında, kanunumuzda bu konuda bir engel söz konusu. Eğer bu konuda bir görüş birliği olursa, bu mevzuat değişikliği sağlanabilirse Meclis’in takdirindedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi duruşmaların aleniliği kapsamında canlı yayınlamayı uygun görürse, bu konu tamamen Meclis’in takdirinde. Ama Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 183’üncü maddesi, duruşmalarda fotoğraf dahi çekilemeyeceğine amirdir.” ◊ ANKARA

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#Yılmaz Tunç#Canlı Yayın#Cmk

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