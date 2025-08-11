×
Bakan Tunç: Boşanmadan önce aile arabulucuları önemli

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2025 07:00

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, memleketi Bartın’ın Ulus ilçesi Ulukaya köyünde önceki gün gazetecilerle bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, boşanma davalarıyla ilgili herhangi bir çalışmanın yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya, “Boşanma davası öncesi bir arabulucuya gidilmesi önemli” diyerek şunları söyledi:

“Bu, Avrupa ülkelerinin çoğunda var. Boşanma davası öncesinde tarafların belki küçük bir tartışmadan kaynaklanarak büyüyen, aslında aralarında geçimsizlik yokken sadece bir kızgınlık nedeniyle bir avukata yazdırdığı o dilekçede ağır ithamlar söz konusu oluyor. O ağır ithamlarla karşılaşan karşı taraf, kadın ya da erkek o dilekçeyi aldıktan sonra bir daha o evliliğin düzelmesi mümkün olmuyor. Çünkü karşı taraf da daha ağır cevap veriyor. Sonra taraflar birbirlerine düşman oluyor. Dünya uygulamalarına da baktık, burada aile arabuluculuğunun çok faydalı olacağına inanıyoruz. Özellikle de arabuluculukla boşanma konusunda da anlaşabilirler ve mahkeme onayı da kısa sürede sonuçlanır. Boşanma konusunda anlaşma olmazsa mahkemeye gidilir ve o sürece daha sakin, daha olgun şekilde başlamış olurlar.” 

 

 

