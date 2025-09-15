×
Bakan Tunç: Bir vatandaşın çocuklarının gözü önünde saldırıya uğramasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2025 18:19

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gebze’de aşırı hız yapan bir sürücüyü uyaran vatandaşın okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde saldırıya uğramasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

 Bakan Tunç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Kocaeli ilimizin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşımızın, okula götürdüğü çocukların gözü önünde fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Okula giden çocukların yanında vatandaşımıza yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez.

 Toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden, trafik güvenliğini tehlikeye sokan, özellikle çocukların ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen her türlü şiddet eylemine karşı adli süreç titizlikle takip edilecektir.”

 

