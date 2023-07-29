Bakan Tunç: Bilirkişi incelemeleri ve raporlarla tutuklama süreçleri yeniden gözden geçirilecek

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi temaslar için geldiği Gaziantep'te depremin vurduğu Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti. Nurdağı AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Tunç, daha sonra her iki ilçedeki konteyner kentte yaşayan depremzedelerle sohbet etti. Bakan Tunç, ziyaretlerinin ardından İslahiye ilçesindeki AFAD Koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya; Tunç’un yanı sıra, Gaziantep Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İl Başkanı Murat Çetin, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.