HABERLERGündem Haberleri

Bakan Tunç: Bayrak provokasyonunda 14 kişi gözaltında

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 12:08

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bayrak provokasyonunda 14 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Öte yandan Bakan Tunç, 35 kişi hakkında tutuklama kararı, 105 kişi hakkında gözaltı kararı, 50 kişi hakkında da yakalama kararı olduğunu açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM grup toplantısına katıldı. Bakan Tunç, toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bayrağımıza yönelik saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Bayrağımıza provokatif saldırı ile ilgili 14 kişi gözaltına alındı" dedi.

CEVDET YILMAZ: BAYRAĞA YAPILAN SALDIRI, 86 MİLYONA YAPILMIŞTIR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yılmaz, Nusaybin-Kamışlı sınır hattındaki Türk bayrağına yönelik saldırıyla ilgili, "Şanlı bayrağımız ortak değerimizdir. Buna yönelik her türlü tahrik, her türlü saldırı en sert şekilde karşılık görmek durumunda; hukuk içinde ve siyaseten. Dolayısıyla hepimiz bu konuda duyarlılığımızı en üst düzeyde ifade ettik. Gerekli adli ve idari soruşturma başlatıldı. Biz bir hukuk devletiyiz ve bu çerçevede ne gerekiyorsa kararlı bir şekilde yapılacaktır, ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bayrağa yapılan saldırı 86 milyona, tüm milletimize yapılan saldırıdır. Bu hiçbir şekilde cezasız kalmayacaktır" dedi.

