Bakan Tunç, Bartın'da eski belediye başkanının cenazesine katıldı

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1999-2019 yılları arasında 4 dönem Hasankadı beldesinde belediye başkanlığı yapan Zeki Erdoğan, 4 yıl önce yakalandığı hastalığı için tedavi gördüğü Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde dün sabah çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze aracıyla Hasankadı beldesine getirilen Zeki Erdoğan için belediye binası önünde tören düzenlendi. Törenin ardından Erdoğan'ın cenazesi, 20 yıl görev yaptığı belediye binası önünden vatandaşların omuzlarında Hasankadı Merkez Camisi'ne getirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da cenazeye katılarak ailesine taziyelerini iletti. Namazın ardından cenaze, beldedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.