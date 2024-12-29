Bakan Tunç: Anayasamızda gerçekleştirmiş reformlarla büyük dönüşüm sağladık

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Pendik 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongreye Bakan Tunç ile birlikte AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

"AK PARTİMİZ DAVA HAREKETİDİR"

Kongrede partililere hitap eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "22 yıldan bu yana da AK Partimiz iktidarda. Ak Partimizi milletimiz kurdu, AK Parti bir millet hareketi. AK Parti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bir masa etrafında oturup birkaç arkadaşıyla beraber, 'Haydi arkadaşlar bir parti kuralım, millete gidelim, oy isteyelim. Belki iktidar oluruz' diye bir siyaset neticesinde oluşturulmuş bir siyasi hareket değil, AK Partimiz dava hareketidir" dedi.

‘AK PARTİMİZ KÖKÜ MEDENİYETE DAYANIYOR’

Haberin Devamı

AK Parti'nin kuruluşundan bahseden Bakan Tunç, “AK Partimizin kökü medeniyetimize, Selçukluya, Osmanlı'ya, cumhuriyetimizin kuruluşuna ve sonraki Milli iradeyi temsil eden o ana damarı temsil eden bir siyasi hareket. 2001 yılında AK Partimizi millet kurdu. 90'lı yıllar boyunca parlamenter sistemin neden olduğu sorunlardan usanan milletimiz, ekonomik krizlerden, siyasi krizlerden, terörden, anarşiden temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasından bıkan, usanan milletimiz, 'Bu ülkenin bu kronik sorunlarını Recep Tayyip Erdoğan çözer' demiş ve adeta AK Parti'nin kurulmasını zorlamıştır. Bütün ülkemiz, 'Recep Tayyip Erdoğan bir parti kursa da, o partiye oy versek, bu ülkeyi içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtarsa' diye milletimiz düşünmeye başlamış ve 2001 de AK Parti bir millet hareketi olarak doğmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşanılamaz hale getirdiği İstanbul'da, o dönemde ben de İstanbul'da yaşıyordum. Susuzluk, çöp, çukur, çamur, hava kirliliğiyle bütün İstanbul'un ilçeleri böyleydi. Dört yıl gibi kısa bir süre içerisinde Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'u aldı ve yaşanılır bir hale getirdi. İstanbul'u eserlerle donattı ve o başarı bütün Anadolu'dan görüldü. 'Bir parti kursa da peşine takılsak ve bu ülkeyi sıkıntılardan kurtarsak' dedi milletimiz" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

"ANAYASAMIZDAKİ VESAYETÇİ RUHU AZALTMANIN GAYRETİNDE OLDUK"

Adalet Bakanı Tunç, “AK Parti reformcudur. 22 yıldan bu yana bu ülkede vesayetçi anlayışın ortadan kaldırılması ve bu ülkede yüksek standartlı bir demokrasinin ortaya çıkması için büyük mücadele verdik. Önemli temel kanunlarımızın tamamını milletimizin ihtiyaçları doğrultusunda uyarladık. Anayasamızda gerçekleştirmiş olduğumuz büyük reformlarla büyük dönüşüm sağladık. Bu ülkede bir daha vesayetçi, darbeci anlayış sahneye çıkmasın, demokrasinin önü kesilmesin, milli irade düşmanlarına bir daha fırsat verilmesin diye, sessiz devrim sayılan reformlara milletimizin onayıyla imza attık. Anayasamızda gerçekleştirdiğimiz değişiklikler hak arama yollarını arttıran, temel hak ve özgürlükleri genişleten, kadın haklarını güçlendiren, çocuklarımızın korunmasını sağlayan çok önemli reformları milletimizin desteğiyle hayata geçirdik. Yapısal reformları hayata geçirerek, bu ülkede bir daha darbe olmasın diye önemli reformlar yaptık. Hakimler Savcılar Kurumu'nun yapısı, anayasa mahkemesinin yapısı, tüm bunları demokratik hukuk devleti ilkelerine uyarladık. Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısı, Yüksek Askeri Şura'nın yapısı, bunların toplantı düzenleri bile demokratik bir devlete yakışan bir görüntü müydü? 367 krizini hatırlayalım. Milletvekilleri oylama yapmış. Bu oylamayla ilgili YÖK Başkanı çıkıp, açıklama yapabiliyordu bu ülkede. 'Mecliste yapılan oylama geçersizdir' diyebiliyordu. O günlerden biz bugünlere geldik. Yargı birliğinin sağlanması, devlet güvenlik mahkemelerinin kaldırılması, anayasamızda, 'Sıkı yönetim ilan edilebilir gerektiğinde' diye bir madde vardı. 'Darbeciler yargılanamaz' diye bir madde vardı. Tüm bunları kaldırdık, değiştirdik. Anayasamızdaki vesayetçi ruhu azaltmanın gayretinde olduk" ifadelerini kullandı.