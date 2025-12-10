Bakan Tunç: Anayasa borcumuzu ödemek istiyoruz

Haberin Devamı

Bakan Tunç, dün TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2026 bütçesi ve 2024 yılı kesin hesabı görüşmelerinde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Yargı Reformu Stratejileri ile reform adımlarımızı planlı ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Adalet Komisyonu’nda kabul edilen 11. Yargı Paketi’yle toplumsal huzur ve güvenliği bozmayı amaçlayan suçlarda yaptırım sisteminin caydırıcılığını artırmayı ve bilişim suçlarıyla daha etkin mücadeleye yönelik ceza adaleti alanında önemli düzenlemeleri hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. 12. Yargı Paketi’yle de; hukuk yargılamalarının makul sürede tamamlanması, mülkiyet hakkının daha etkin korunması, avukatların bilgi ve belge temin etmelerinin kolaylaştırılması ve noter yardımcılığı kurumunun ihdas edilmesi gibi konularda düzenlemeler yapılmasını amaçlıyoruz. Ayrıca yargılamaların uzamasının en önde gelen sebeplerinden biri olan tebligat işlemlerinde hataların azaltılmasına ve tebligatların hızlı yapılabilmesine yönelik önerilerimize ilişkin çalışmalarımızı da tamamlamış bulunmaktayız.”

‘İBB İDDİANAMESİ BOŞ’ DEMEYİN

- Genel Kurul’da milletvekillerin sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, İBB iddianamesine yönelik eleştirilere yanıt verdi: “‘İddianame boş’ demeyin, bunu mahkeme değerlendirecek, bunun savunmasının yapılacağı yerler yargı makamlarıdır. Aslında size tavsiyelerde bulunan var, büyüğünüz. Ben bulunmuyorum. İki sene önce cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğiniz eski genel başkanınız bulunuyor, ‘Arının’ diyor, ‘Arının’. ‘CHP seçmenini üzmeyin’ diyor. Dolayısıyla her seçimde, her seçimde Cumhuriyet Halk Partili seçmeni hayal kırıklığına uğratmaya, bu şekilde davranırsanız, devam edersiniz. O nedenle yargı bağımsızlığı ve çerçevesi içerisinde, yargı işini yapar.”

- CHP sıralarında ise tutuklu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafının yer aldığı ‘İmamoğlu’na özgürlük’ dövizleri dikkati çekti.