Bakan Tunç: Adli Tıp Kurumu'nu güçlendirmeye devam edeceğiz

Haberin Devamı

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Adaletin doğru ve güvenilir şekilde tecelli etmesinde hayati bir rol oynayan Adli Tıp, bilimin ışığını adaletin hizmetine sunmakta ve gerçeği ortaya çıkararak adaletin terazisini dengelemektedir. Adalet Bakanlığı olarak; adaletin, toplumsal güvenin ve hukukun üstünlüğünün de etkin bir unsuru olan Adli Tıp Kurumunun yapısını güçlendirecek önemli adımlar attık. Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı binalarımızın sayısını artırırken, mevcut binalarımızı yeniledik. Kurumun teknolojik imkanlarını, personelin nitelik ve niceliğini iyileştirdik. Adli Tıp Kurumunu sürekli gelişen bilimsel yöntemlerle desteklemeye, teknolojik imkanlarını güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

PERSONEL SAYASI 3 BİN 190'A ÇIKARILDI

Haberin Devamı

Bakan Tunç'un paylaştığı infografiğe göre; 2002 yılında 25 ilde olan Adli Tıp Kurumu 81 ile, 5 İhtisas Kurulu 11'e, 24 İhtisas Dairesi 66'ya, 6 Grup Başkanlığı 16'ya, 18 Şube Müdürlüğü 145'e, 802 personel sayısı ise 3 bin 190'a çıkarıldı. Son 2 yılda Denizli, Bursa, İzmir ve Samsun'da Adli Tıp Grup Başkanlığı binaları hizmete açılırken, Ankara, Adana ve Gaziantep'te Adli Tıp Grup Başkanlığı binalarının temeli atıldı.