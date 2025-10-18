Bakan Tunç: Adaletin yüzyılını güçlü temeller üzerine inşa ediyoruz

Haberin Devamı

Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda depreme dayanıklı, teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı yeni binalarla vatandaşların adalet hizmetlerine eksiksiz ve kesintisiz şekilde ulaşmasını sağladıklarını kaydetti. Bakan Tunç, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla adalet yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Bakan Tunç'un mesajı şu şekilde:

“TÜRKİYE YÜZYILI'NI ADALETİN YÜZYILI YAPMAK İÇİN KARARLIYIZ”

"Adaletin yüzyılını güçlü temeller üzerine inşa ediyoruz. Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak için fiziki kapasitemizi güçlendiriyoruz. Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm illerimizde vatandaşlarımızın adalete açılan kapısı olan adliyelerimizin, mahkemelerimizin, adli tıp grup başkanlıklarımızın temellerini atıyor, açılışlarını yapıyoruz. Depreme dayanıklı, teknolojinin tüm imkânlarını kullandığımız yeni binalarımızla vatandaşlarımızın hizmetlerimize eksiksiz ve kesintisiz ulaşmasını sağlıyoruz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz kapsamında önümüzdeki süreçte de yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Haberin Devamı

İŞTE 2025 ADALET YATIRIMLARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaştığı videoda 2023 yılının Eylül ayından bu yana Adalet Bakanlığınca gerçekleştirilen açılışlar ve temel atmalar yer alıyor. Adalet Bakanlığı 2025 Yılı Yatırım Programında 31'i inşaat halinde 68 adliye bulunuyor. Ayrıca, 3'ü inşaat halinde 7 adli tıp hizmet binası, 1 personel eğitim merkezi, 1 denetimli serbestlik binası ve 1 çocuk adalet merkezi yatırım programında yer alıyor.