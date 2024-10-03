Bakan Tunç açıkladı: Yasadışı bahise ‘ağır ceza’ planı

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TBMM’de önceki akşam düzenlenen yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu bilgileri verdi: “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı’nda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) katılımıyla yasadışı bahisle mücadele konusunda bir toplantı yaptık. Bir eylem planı üzerinde çalışıyoruz, ancak henüz netleşmedi.

HIZLI ERİŞİM ENGELİ

Yasadışı bahis için paranın internet yoluyla kripto paralarla transferi gibi noktalarda bankalara düşen görevler var. MASAK bir tecrübeye sahip. BTK’nın bahis sitelerine hızlı bir şekilde erişim engellemesi yapması noktasında hepsinin topyekûn birlikte çalıştırılması gerekiyor. Yasadışı bahiste para transferi yapanlar da cezalandırılıyor, belki cezalar ağırlaştırılabilir.

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DENETİMLİ SERBESTLİK

COVID-19 döneminde denetimli serbestlik uygulaması genişletildi. Bazı suçlar bakımından denetimli serbestlik olmayabilir, bu tartışılabilir. Yine cezası az olan suçlarda, yatarının olmaması nedeniyle toplumda bir infial uyanıyor ve ‘yapanın yanına kâr kaldı’ algısı oluşuyor. Bunu ortadan kaldırmanın yolu basit suçlarda denetimli serbestliğin uygulanabilmesi için belli bir süre cezaevinde kalma şartı getirilebilir. Eskiden infial oluşturma, tutuklama sebebiydi. 2 yılın altındaki suçlar bakımından tutuklama yasağı getirilmişti. Sonra beden bütünlüğüne yönelik saldırılar yasak kapsamından çıkarıldı ama suç işlendiği anda etkin bir mücadele bekliyor insanlar. Yani 3-4 yıl sürdükten sonra ceza almasından ziyade olayın sıcağıyla o kişiye bir yaptırım uygulanmasını istiyor. Bu konuların hepsini çalışacağız. Yasa gerektirenleri Meclis’e getireceğiz.”