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Bakan Tunç açıkladı: Orman yangınlarına ilişkin soruşturmada 38 kişi tutuklandı

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#Adalet Bakanı Yılmaz Tunç#Orman Yangınları#Soruşturma
Bakan Tunç açıkladı: Orman yangınlarına ilişkin soruşturmada 38 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 12:10

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, orman yangınlarıyla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında 1 Haziran'dan bu yana 38 kişinin tutuklandığını, toplamda ise 127 kişinin cezaevlerinde bulunduğunu belirtti.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son dönemde artan orman yangınlarına ilişkin yürütülen adli süreçlere ve yasal düzenlemelere yönelik açıklamalarda bulundu. 1 Haziran 2025'ten bu yana toplam 38 şüphelinin tutuklandığını bildiren Tunç, cezaevlerinde halen orman yangınlarıyla ilgili 127 kişinin bulunduğunu söyledi. Bu kişilerden bir kısmının hüküm giydiğini, bazılarının ise olayla ilgileri olmadığı kanısına varılarak serbest bırakıldığını kaydetti.

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"DEZENFORMASYON SORUŞTURMASI BAŞLATILDI"

Sosyal medyada yangınlarla ilgili provokatif paylaşımlar konusunda da açıklamalarda bulunan Tunç, "İçişleri Bakanımız bu konuda bilgilendirme yaptı. Sosyal medyadan provokasyona yönelik, suç teşkil edip etmediğini adliyeye intikal edince göreceğiz. Dezenformasyon yapan çok oluyor" dedi.

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BAKAN TUNÇ: "PSİKOLOJİK GEÇMİŞİ İNCELENİYOR, BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa'nın Harmancık ilçesindeki orman yangınına ilişkin tutuklanan şüpheli Ufuk A. hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bakan Tunç, 2021 yılında FETÖ kapsamında kamudan ihraç edilen zanlının, 2024-2025 yılları arasında dört kez psikiyatrik tedavi gördüğünü bildirdi.

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Şüphelinin ifadesinde, bir benzin istasyonundan yakıt alarak Haymancık'taki bir parkta ağaçları tutuşturduğunu söylediğini aktaran Tunç, olay yerinde zanlıya ait bir cep telefonunun bulunduğunu belirtti. Telefonun incelendiğini ifade eden Tunç, "Başka kişilerle bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor" dedi.
Gözaltındaki zanlının "Psikolojim bozuktu" şeklinde ifade verdiğini belirten Tunç, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü kaydetti.

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#Adalet Bakanı Yılmaz Tunç#Orman Yangınları#Soruşturma

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