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Bakan Tunç açıkladı: Kadın hükümlülerin görüşmelerine Anneler Günü düzenlemesi

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#Bakan Tunç#Anneler Günü#Kadın Hükümlü
Bakan Tunç açıkladı: Kadın hükümlülerin görüşmelerine Anneler Günü düzenlemesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 13:44

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların 13-17 Mayıs tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, ''Anneler Günü'' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız" mesajını paylaştı.

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İşte Bakan Tunç'un yaptığı paylaşım...

Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların 13-17 Mayıs tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, ''Anneler Günü'' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız.

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in "Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş" başlıklı 15’inci maddesi gereğince aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyor, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum.

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#Bakan Tunç#Anneler Günü#Kadın Hükümlü

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