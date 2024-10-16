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Bakan Tunç açıkladı: Cezada alt sınır değişiyor

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#Yılmaz Tunç#Yargılama#Ceza Alt Sınırı
Bakan Tunç açıkladı: Cezada alt sınır değişiyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 07:00

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza yargılama sisteminde yapılacak değişikliğe ilişkin bilgi verirken, ceza alt sınırlarının yeniden düzenleneceğini açıkladı.

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Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Adalete güvenin daha da artması, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden en adil ve en etkin şekilde yararlanabilmesi, temel insan hak ve özgürlüklerinin korunarak genişletilmesi amacıyla Türkiye Yüzyılı’nın Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin hazırlıklarına durmaksızın devam ediyoruz. Teknolojinin gelişmesi, toplumun ihtiyaçlarının her geçen gün değişkenlik göstermesi, ceza ve özel hukuk alanında yeni uyuşmazlıkların oluşması nedenleriyle ortaya çıkan olumsuzlukları giderecek adımları yeni Yargı Reformu Strateji Belgemizle kararlılıkla atacağız.

CEZASIZLIK ALGISINA KARŞI

Hukukun üstünlüğünden asla taviz vermeden toplumumuzu huzursuz eden cezasızlık algısını ortadan kaldıracak, suçun işlenmesini önlemek için ceza alt sınırlarını yeniden düzenleyeceğiz. Adalet sisteminde reform ihtiyacının temel olarak toplumsal taleplere dayandığı bilinciyle vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak, ceza adaleti sistemini güçlendirmek ve daha etkin işleyen bir yargı sistemini ülkemize kazandırmak için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz.”

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#Yılmaz Tunç#Yargılama#Ceza Alt Sınırı

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