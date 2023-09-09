×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Tunç açıkladı: Atanmaya hak kazanan adayların işlemleri tamamlandı

Güncelleme Tarihi:

#Yılmaz Tunç#Atama#Hakim
Bakan Tunç açıkladı: Atanmaya hak kazanan adayların işlemleri tamamlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 00:26

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Bakan Tunç, "26-27 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan adli yargı hakim ve savcı adaylığı, idari yargı hakim adaylığı ve avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavları ve mülakatlarında başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atama işlemleri tamamlanmıştır" dedi.

Haberin Devamı

Bakan Tunç, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan adli yargı hakim ve savcı adaylığı, idari yargı hakim adaylığı ve avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavları ve mülakatlarında başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atama işlemleri tamamlanmıştır. Bir kısım adaylarımızın ise atama işlemleri halen devam etmekte olup, işlemleri tamamlandığında atamaları yapılacaktır. Tüm hakim ve savcı adaylarımıza atamalarının hayırlı olmasını dileriz" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yılmaz Tunç#Atama#Hakim

BAKMADAN GEÇME!