Bakan Tunç açıkladı: 2 yıl altı cezaya hapis yolu

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Beştepe’de yapılan Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, özetle şunları söyledi: “2 yıl ceza alan 1 yıl koşullu salıverme, 1 yıl da denetimli serbestlik, hiç yatarı yok. Biz diyoruz ki şimdi burada bir oran getirelim; 2 yılın altındakiler de cezaevinde belli bir süre kalabilsin. O da oranla olacak, 1 ay ceza alan daha az, 2 ay ceza alan biraz daha fazla, 3 ay ceza alan biraz daha fazla.

DAHA CAYDIRICI OLACAK

Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni tamamladık. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde açıklar. Toplumda rahatsızlık oluşturan suçlar var. Trafik güvenliğini ihlal, trafikte telefonla konuşma gibi özellikle trafikte şerit değiştirenler, ruhsatsız silahlar. Onlarla ilgili ceza mevzuatında birtakım alt sınırlar, suçların üst sınırları özelikle tekrar değerlendirilebilir. Epey kapsamlı bir paket olacak. Daha caydırıcı olacak. Uzun süren duruşmaları sona erdirecek, yargıyı hızlandıracak düzenlemeler olacak.

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SAVCI GBT’Yİ GÖRECEK

Tutuklamaya karar verirken caydırıcılık açısından kamu düzenini bozan, suçun işleniş şekli, sanığın geçmişteki suç işleme eğilimi tüm bunları göz önünde bulundurması lazım. Buna da imkân veren bir düzenleme. Suç kaydının savcı tarafından görülebilmesini sağlamak lazım. Savcı sadece sabıka kaydı görüyor. GBT’yi de görürse, ona da imkân vermek gerekebilir.”

TUSAŞ SALDIRISINDA 30 HESABA SORUŞTURMA

-Bakan Tunç, TUSAŞ saldırısıyla ilgili sosyal medyada ‘yanıltıcı bilgi yayan ve terör propagandası’ yapanlara ilişkin olarak da “Paylaşımlarla ilgili 9 ilde tespit edilen 30 kişi vardı, hem de rehine şeklinde görüntüleri paylaşanlarla ilgili soruşturma açıldı. Sosyal medyada dezenformasyonla mücadele devam ediyor. Pek çok hesaba erişim engellendi” dedi.