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Bakan Tunç açıkladı: 11 deprem ilinde 351 tutuklama

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#Yılmaz Tunç#Kahramanmaraş#Deprem
Bakan Tunç açıkladı: 11 deprem ilinde 351 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 07:00

Bakan Tunç, Kahramanmaraş’ta valiliği ziyaretinin ardından Abdülhamid Han Camisi’nde eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın 85 yaşında vefat eden annesi Sıdıka Kaynak’ın cenazesine katıldı.

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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Depremin ilk anında Adalet Bakanlığı’nda kriz merkezi oluşturulduğunu ve bu merkezin 24 saat esasına göre çalıştığını ifade eden Bakan Yılmaz Tunç, yargılamalarla ilgili özetle şu bilgileri verdi:

“Toplamda 11 vilayetimizde, deprem bölgesinde 1757 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı, 351 tutuklama gerçekleşti. Maraş’ımızda 412 şüpheliyle ilgili işlem yapılmıştı, 82 tutuklu söz konusu Maraş’ta. Toplamda adli kontrol kararı verilen deprem bölgesinde 642, Maraş’ımızda 150. 764 diğer tedbir kararları, Maraş’ta ise 180. Kahramanmaraş’taki 82 tutukludan 15’i müteahhit, 65’i yapı sorumlusu 2’si yapı sahibi. Toplam, deprem bölgesinde de 118 müteahhit, 192 yapı sorumlusu, 23 yapı sahibi şu anda ceza soruşturması kapsamında tutuklu durumdalar. Burada şunu ifade etmek istiyorum, özellikle bu konuda Cumhuriyet savcılarımız titizlikle soruşturmaları takip ediyorlar. Toplanan deliller ışığında bilirkişi incelemesine gönderilen dosyalar var. Bilirkişi incelemelerindeki çıkacak kusur durumuna göre tutukluluk durumları da gözden geçirilmeye devam ediyor.”

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Bakan Tunç açıkladı: 11 deprem ilinde 351 tutuklama

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#Yılmaz Tunç#Kahramanmaraş#Deprem

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