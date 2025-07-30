Bakan Tunç: 700 kişinin tahliye olacağı iddiası doğru değil

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NTV yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. "Terörsüz Türkiye süreci geleceğimiz açısından çok kritik öneme sahip" diyen Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

TBMM'de kurulacak olan komisyon, başlayacak olan çalışmalar çok önemli. 41 yıldan bu yana ülkemizin kalkınmasının önünde en büyük engel terördü. Terör belası olmasaydı Türkiye çok daha gelişmiş bir ülke olurdu. Yeni bir dönem başladı. Bundan sonraki süreç önemli. Sürecin kalıcı olması önemli. Kalıcı olması için devletin tüm kurumları koordinasyon içerisinde süreci izliyorlar.

"TBMM KOMİSYONU ÖNEMLİ"

TBMM'de kurulacak olan komisyon önemli. Burada partilerimiz bu süreçle ilgili görüşlerini ifade edecekler. Bu süreç içerisinde siyasi partilerimizin, milletvekillerimizin önemli katkıları olacaktır. Terör örgütünün feshi kararı ve silahları bırakması bir pazarlığın sonucu değil. Komisyon çalışmalarına başladığında görüşler dile getirilecektir. Yapılması gereken kanun düzenlemeleri TBMM'nin takdirindedir.

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"HASTA TUTUKLULARLA İLGİLİ DÜZENLEME YAPILDI"

Hasta tutuklularla ilgili Meclis'te 10'uncu Yargı Paketi'nde bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemenin daha uygulanabilir hale gelmesi için ceza miktarlarında düzenleme yapıldı. Hasta hükümlü ve tutuklularla ilgili düzenleme şu; ağır hastalar bakımından eğer cezası 5 yılın altındaysa konutta cezalarını infaz edebiliyorlardı. Meclisimiz şöyle bir değişiklik yaptı, erteleme yerine konutta infaza geçilmiş oldu. Bunların evlerinde cezalarını çekmeleri bakımından kanun değişikliği yapıldı.

"YENİ YARGI PAKETİNDE HAZIRLIKLARIMIZ VAR"

11'inci Yargı Paketi ile ilgili hazırlıklarımız var. Bütün toplumu ilgilendiren çok sayıda yargı paketini hayata geçirdik. Özellikle hem hukuk yargılamalarının etkinliğini sağlamak, uzun süren yargılamaları ortadan kaldırmak ve yargı kapasitemizin güçlendirilmesi anlamında 264 hedef var. Bu yasal düzenlemeleri Meclisimizin takdirine sunmaya devam edeceğiz.

"700 KİŞİNİN TAHLİYE OLACAĞI İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

TCK'nın 220 ve 314'üncü maddelerinde terör örgütü üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işleyenler, hem işlediği suçtan hem de örgüt üyesi olmaktan cezalandırılır maddesi vardı. AYM bunun iptaline karar verdi. Meclisimiz yeni bir düzenleme yaptı. Örgüt adına suç işleyenler hem işlediği suçun cezasını alırlar hem de 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. AYM'ye tekrar başvuruldu. AYM, yeniden iptal kararı verdi. Bu karardan sonra Meclis yeni bir düzenleme yapmadı. Örgüt adına suç işleyenler belirtilen cezayı çekiyor. 700 kişinin tahliye olacağı iddiası doğru değil. AYM'nin gerekçesi doğrultusunda Meclis'in yeni bir düzenleme yapmamasından kaynaklı.

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VEYSİ AKTAŞ'IN TAHLİYESİ

Veysi Aktaş herhangi bir düzenleme sonrası tahliye edilmiş değil. Kişi PKK terör örgütü içerisinde iki PKK'lıyı ajanlık yaptığı gerekçesiyle öldürmesinden dolayı aldığı ceza var. Bu cezanın koşullu salıverme süresi 30 yıl. 30 yıl cezasını çektikten sonra tahliye için başvuruyor ve çoğu kez bu başvurular reddediliyor. 32 yıl dolduktan sonra tahliye ediliyor. Cezası bittikten sonra tahliye olmuş oluyor.

İNFAZ DÜZENLEMESİ

31 Temmuz yasası olarak hep gündeme geldi. Covid döneminde, covid izninden yararlanmışlardı. 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyla süre bitti ve dolayısıyla 31 Temmuz 2023'te izinde bulunanlar bakımından onlara yeni bir hak tanındı; salıverilmesine 5 yıl kalanlar dışarıda denetimli serbestlik olarak cezalarını çekmeye devam ettiler, içeri alınmadılar. Yeni bir düzenleme yapılabilir mi diye tartışıldı. Meclis'in takdiri yeni bir düzenleme yapılmadı. Burada DEM Parti'nin Meclis'te gündeme getirdiği bir husus yok. DEM Parti zaten bu Covid izni düzenlemesi yapılırken, 'terör suçluları da yararlansın' talebinde bulunmuştu.

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"ÖNEMLİ OLAN ÇOCUKLAR BAKIMINDAN CEZA ADALETİNİN SAĞLANMASI"

Bu konuda çalışmalar yapıldı. TBMM'ye önereceğimiz bazı hususlar var. Cezaların caydırıcılığı bakımından düzenlemeler oldu. Her ülkenin ceza kanunları farklı. 15-18 yaş grubu yeni bir kategori olabilir mi, tüm bunlar konuşulan konular. Ortaya çıkmış, kesinleşmiş bir durum söz konusu değil. Önemli olan çocuklar bakımından ceza adaletinin sağlanması.

ORMAN YANGINLARI: 1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN 168 GÖZALTI

Adli boyutla ilgili olarak cumhuriyet başsavcılıklarımız mutlaka soruşturma başlatır. Yangının sebebi bulunmaya çalışılır. 1 Haziran'dan itibaren 168 şüpheli gözaltına alınmıştı, 39 kişi tutuklandı. 64'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmalar devam ediyor. Geçmişte orman yangınlarına sebebiyet vermek suçundan 127 kişi cezaevinde bulunuyor, bunların 67'si hükümlü.

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ADLİ TIP’IN MURAT ÇALIK KARARI

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık şu anda hastanede. Cezaevinde rahatsızlandığında hastaneye sevk edildi. Tüm raporları Adli Tıp’a gönderildi. Tetkikler istendi. Bu tetkikler için tutuklunun hastanede gözlem altında olmasına karar verdi. Devam eden bir soruşturma söz konusu. Adli Tıp raporu tamamen teknik bir konu. Buna heyet karar verecek. Rapor yargıya intikal ettiğinde kararlar verilebilir. Rapor öncesinde de takdir yargının. Yargı, rapor gelmeden de karar verebilir. Dosya kapsamı, tutukluluk sebebi... Tüm bunlar değerlendirilir. Konu tamamen İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tetkiklerin, Adli Tıp'a ulaşması sonrası verilecek olan bir karar söz konusu.

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CHP'Lİ BELEDİYELERE YÖNELİK SORUŞTURMALAR

Belediye soruşturmaları ile ilgili olarak; burada bir adli soruşturma var. Dosyanın içeriğini bilmeden, delilleri görmeden, düşünce ifade etmek, yargı bağımsızlığı açısından uygun değil. CHP'li belediyelere ilişkin soruşturmalar tamamen adli makamların yürüttüğü soruşturmalar. Bu soruşturmalarda ortada MASAK raporu, ifadeler, itirafçıların beyanları var. Para kuleleri olarak yansıyan durumdan itibaren yapılan bir soruşturma söz konusu. Bu soruşturmalar ilçelere de sirayet etti.

Burada soruşturma devam ederken bi yandan da yolsuzluğun devam ettiğini görüyoruz. Manavgat'ta suçüstü yapıldı, Şile'de suçüstü yapıldı. İzmir'de eski belediye başkanı ile ilgili olarak raporları savcılığa gönderen kendi belediye başkanları.