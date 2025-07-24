Bakan Tunç: 23 yılda büyük reformlara imza attık

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Adana'da bakanlık olarak yapılan yatırımlara değinen Tunç, şunları söyledi:

"Yeni adliye binası başta olmak üzere Bölge Adliye Mahkemesi ve hizmet binaları olmak üzere birçok yatırımımız oldu. Geçtiğimiz yıl Kozan Adliyesi'nin açılışını yapmıştık. Tüm ilçelerimizdeki ihtiyaçları gidermek için Cumhurbaşkanımızın desteğiyle epey bir eser ortaya koyduk. Şimdi Karataş'ta yapımı devam eden bir adliye binamız var. Bugün de il başkanımızın ısrarlı talepleri neticesinde Göltepe Eğitim Tesisleri'nin yanındaki araziyi valimizden istedik. Eğer orayı bize verirlerse 70 odalı bir hakim evi kazandırabileceğimizi söyledi. Buradan vatandaşlarımız da faydalanabilecek. Adana'ya gelen misafirler orada konaklayabilir. Böyle bir eseri de Adana'ya kazandırmak istedik. Onun çalışmalarını da başlatacağız."

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YARGI BAĞIMSIZLIĞIYLA İLGİLİ KARALAMA KAMPANYASI ELEŞTİRİSİ

Türkiye'deki yargının tarafsız ve bağımsızlığıyla ilgili eleştiride bulunanların, kasıtlı bir karalama kampanyası yürüttüklerini kaydeden Bakan Tunç, şöyle konuştu:

"Bazı yabancı kuruluşların, hukuk güvenliğiyle ilgili Türkiye'yi karalamak üzere oluşturduğu listelerle kara propaganda yapanlar, demokrasiyi hazmedemeyenlerdir. 25 bin hakim ve savcımız gece gündüz çalışıyorlar. Verdikleri kararlar içerisinde elbette hatalı kararlar olabilir. Bunu düzeltme imkanı yine yargı içerisinde var. Günlük bazı soruşturmalardan yola çıkarak; bunları siyasi birer soruşturmaymış gibi topluma algı çalışması yaparak hakim ve savcılarımızı karalamak, hukuk devletinde olacak şeyler değil."

'KENDİ MİLLİ KANUNLARIMIZI YAPTIK'

Türkiye'nin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması için 23 yılda büyük reformlara imza attıklarını kaydeden Bakan Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

"Milletimizin de desteğiyle anayasa değişiklikleri yaptık. Kanunlarımızın hemen hemen tamamının temelini değiştirdik. Kanunlarımızın hepsi yabancı ülkelerden alınarak, tercüme edilmişti. 80 yıldır uygulanan kanunların, toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyeceğini gördük. Kendi milli kanunlarımızı yaptık. Bununla da yetinmeyip, anayasamızdaki reformlarla kadın haklarını güçlendirdik, engelli ve çocuk haklarına önem verdik. Sadece kanun ve mevzuat çalışmaları değil, bunları uygulamalara da yansıttık. Bireysel başvuru hakkından, bilgi edinme hakkına kadar hepsi anayasada yerlerini aldı. Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ni kaldırıp, yargı birliğini sağladık. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'ni, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapılarını, demokratik hukuk devleti ilkesine uygun hale getirdik. Anayasadaki vesayetçi ruhu barından hükümleri ayıklamaya çalıştık. Bunların hepsi milletimizin onayıyla, bir daha 15 Temmuz gibi karanlık gecelerin yaşanmaması için yapıldı."

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Bakan Tunç, açıklamanın ardından AK Parti İl Teşkilatı ve partililerle sohbet etti.