Bakan Tunç: 21 yılda önemli mesafeler aldık

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, memleketi olan Bartın’a gelip, Ulus ilçesinde ‘Doğa Festivali'ne katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Bakan Tunç, “Ülkemiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönemine başladı. Cumhuriyetimizin yüzyılını geride bıraktık. Şimdi ikinci yüzyıla başladık. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı dünyada Türkiye yüzyılı olacak. Bunun önüne kimse duramayacak. Türkiye'nin başarılarıyla milletimiz hep gurur duyacak. Enerjide bağımsız bir Türkiye. Savunma sanayisinde güçlü, bağımsız bir Türkiye, ekonomi IMF'ye muhtaç olmayan bir Türkiye olarak yeni dönem çok daha başarılı olacak. Tabii çok sıkıntılı süreçleri geride bıraktık. Dünyamız bir pandemiyle karşı karşıya kaldı, tabi bundan Türkiye de etkilendi. Bir iki yıl kapalı kaldık. Üretim durdu, dolayısıyla bunun bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de ekonomiye etkileri oldu. Ardından bir de 6 Şubat depremleriyle karşı karşıya kaldık. Dünya tarihinin, asrın felaketi değil, dünya tarihinin en büyük depremiyle karşı karşıya kaldık.11 vilayetimiz yıkıldı. 52 bin canımızı kaybettik. Şimdi o yaraları sarmanın mücadelesini veriyoruz" dedi.

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’21 YILDA ÖNEMLİ MESAFELER ALDIK’

Önceliklerinin insan olduğunu söyleyen Bakan Tunç, “Önceliğimiz insan, sizlersiniz. İnsanımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı korumaya devam edeceğiz. Yaşlılarımızı, engellilerimizi gözetmeye devam edeceğiz. Kadınlarımızı korumaya devam edeceğiz. Güçlü insan olacak ki güçlü aile olsun. Güçlü aile olursa güçlü toplum olur. İşte böyle birlik beraberliğimiz daha da güçlenir. Eğitimden sağlığa Kültürden sosyal politikalara 21 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli mesafeler aldık. Her engeli aşarak önümüze konulan engelleri sizlerin sayesinde aşarak bugünlere geldik. İnşallah yine insanımızı güçlendirecek politikalara devam edeceğiz. İstikrarlı bir şekilde ülkemizi kalkındırmaya, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle, koalisyonların geride kaldığı tek başına iktidarın yoluna devam ettiği, hızlı karar alan, hızlı uygulayan yönetim sistemiyle de istikrar içerisinde ülkemize büyük eserler dünyanın dev projelerini kazandırmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi terörden arındırarak, terörün her türlüsüyle keskin bir mücadeleden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Huzurlu bir geleceği inşallah çocuklarımız için geleceğimiz için, gençlerimiz için inşa ve hakkaniyetli, dengeli, adaletli, dış politikayla dünyada söz sahibi lider ülke olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.