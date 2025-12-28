Bakan Tunç: 11'inci Yargı Paketiyle örgütlü suçlarla mücadeleyi güçlendirdik

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, '11'inci Yargı Paketi' ile ilgili sanal medya hesabından açıklama yaptı. Tunç, "Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet vizyonuyla hazırladığımız Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedefler doğrultusunda TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 11'inci Yargı Paketi; adaleti güçlendiren, caydırıcılığı artıran, çocuklarımızı merkeze alan reform irademizin göstergesidir.

"ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇUNUN ÜST SINIRINI 5 YIL HAPİS CEZASI OLARAK BELİRLEDİK"

Özellikle örgütlü suçlarla mücadeleyi güçlendiren 11'inci Yargı Paketiyle geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, suç örgütleri tarafından bir araç olarak kullanmasının önüne geçilmesini temel bir öncelik haline getirdik. Türk Ceza Kanunu’nun 220’nci maddesinde yapılan değişiklikle, suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek cezaların yarısından bir katına kadar artırılmasını sağladık.

Haberin Devamı

Örgüt kurma, yönetme ve örgüt üyeliği suçlarına ilişkin hapis cezalarının alt ve üst sınırlarını yükselterek suçla mücadelede caydırıcılığı önemli ölçüde artırdık. Örgüt kurma ve yönetme suçunun cezasını 5 yıldan 10 yıla kadar hapis olarak yeniden düzenledik. Örgüt üyeliği suçunun üst sınırını 5 yıl hapis cezası olarak belirledik. Örgütün silahlı olması halinde uygulanan ceza artırımını da yarı oranında olacak şekilde güçlendirdik" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ; SUÇU KAYNAĞINDA ÖNLEMEK"

Yapılan düzenlemelerin çocukların suç örgütleri tarafından istismar edilmesine karşı güçlü ve net duruşlarını ortaya koyduğunu belirten Bakan Tunç, "Hedefimiz; suçu kaynağında önlemek, suç örgütlerinin insan kaynağını kurutmak, özellikle çocuklarımızı suçun her türlüsünden koruyan bir adalet anlayışını hakim kılmaktır" dedi.