Bakan Tunç: 11'inci Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler olacak

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çeşitli programlar için geldiği Trabzon’da Of Adliyesi'nin temel atma törenine katıldı. Of ilçesinde yaklaşık 1450 metrekare kapalı alana sahip, 5 duruşma salonu, 12 hakim, 8 savcı odası, ara buluculuk merkezi ve çok sayıda idari birimin yer alacağı yeni adalet binasının temel atma töreni yapıldı. Bakan Tunç, açıklamasında, “23 yıldan bu yana Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimden, sağlığa, ulaştırmadan, her alanda ülkemizi geliştirmenin, büyütmenin ve kalkındırmanın gayreti içerisinde olduk. 23 yıldan bu yana bu milletin Recep Tayyip Erdoğan’dan vazgeçmemesinin sebebi, eser siyasetini izlemesidir. Muhalefet karalama yaparken, engelleme siyaseti izlerken Recep Tayyip Erdoğan ve onun kadroları hep eser üretmiştir, iktidarda milletin taleplerine duyarlı olmuştur, milli irade bayrağını yere düşürülmemesi için mücadele etmiştir. Dünyada mazlumun hakkını hakkaniyeti ve adaleti hep savunmuştur. Bu nedenle de milletimiz, 23 yıldan bu yana ondan hiç vazgeçmemiştir yine vazgeçmeyecektir. Biz milletimize güveniyoruz. En zor zamanlarda önümüze konulan bütün engelleri milletimizin desteğiyle aşmayı başardık yine milletimizin desteğiyle inşallah ‘Türkiye Yüzyılı’nın’ inşa sürecini hızlandırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

‘GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR’

Hakim ve savcı sayısının 26 bin 800’e ulaştığını anlatan Bakan Tunç, “2002 yılında 9 bin 349 hakim savcımız varken, bugün hakim ve savcı sayımızı 26 bin 800’e ulaştırdık. Son 2,5 yılda 4 bin 720 hakim ve savcımız göreve başladılar. 2002’de 3 bin 699 mahkememiz vardı bugün itibarıyla 8 bin 920 mahkememiz var. Son 2,5 yılda da 3 bin 470 yeni mahkeme ve istinaf dairesi kurduk. Yargıdaki, bazı davalar bakımından gecikmeyi ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Geciken adalet, adalet değildir. Özellikle istinaf uygulamasında 2016 yılından bu yana üç dereceli bir sisteme geçtik. İstinaf mahkemelerinde bazı dairelerdeki yoğunluğu ortadan kaldırmak, vatandaşlarımızın aklına daha çabuk kavuşabilmesini sağlayabilmek için yeni daireler kuruyoruz. Üyelerin sayısını artırıyoruz ve oradaki yığmayı da inşallah kısa zaman içerisinde çözmüş olacağız. 17 bölge adliyemiz 12 bölge idare mahkememizde yargımız üç dereceli sistemle inşallah daha etkin bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecek” diye konuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda yönetici ve futbolcu gözaltına alındı Haberi görüntüle

‘ÇOCUKLARI SUÇA İTEN NEDENLERİ ORTADAN KALDIRMAK ZORUNDAYIZ’

Bakan Tunç, 11’inci Yargı Paketi’nin, özellikle çocukların suçta kullanılmasının önlenmesine ilişkin olduğunu ifade ederek, “Meclis'imizin gündeminde olan 11’inci Yargı Reformu Paketi ile ilgili önemli düzenlemeler var. Komisyon çalışmaları şu anda tamamlandı ve Genel Kurul’a da bütçe görüşmelerinden sonra gelecek. Özellikle 11’inci Yargı Paketi’nde, toplumsal huzurun güçlendirilmesine yönelik önemli düzenlemeler olacak. Başta çocuklarımız, onlar bizim göz bebeğimiz. Onlar çevresindeki tehlikelere karşı en korunmasız ve savunmasız kişiler. Gerek suç mağduru çocuklar gerekse de suça sürüklenen çocuklar, onları suça iten nedenleri ortadan kaldırmak zorundayız. Bu konuda Meclis'imizde de bir araştırma komisyonu kuruldu. Bu araştırma komisyonunun alacağı kararlar doğrultusunda da bazı mevzuat düzenlemelerini inşallah hayata geçireceğiz. Şu anda Meclis'in gündeminde olan yargı paketinde de çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasının önüne geçmek için önemli tedbirler alan bir kanun teklifimiz var. Özellikle, örgüt faaliyeti kapsamında çocukların suçta kullanılmasının önlenmesi ve bu konudaki yaptırımların artırılmasını önemsiyoruz” dedi.

Haberin Devamı

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DEN RAHATSIZ OLACAKLAR'

Bakan Tunç, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Geçen yıl grup toplantısında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı ve sonrasında terör örgütünün fesih kararıyla beraber silahları bırakma süreci, Türkiye’yi 'Terörsüz Türkiye'de önemli bir aşamaya getirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir uzlaşma sağlanarak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu ve komisyon silah bırakma ile ilgili süreci, ilgili kurumlarımızı dinleyerek, sivil toplum kuruluşlarının ve her kesimden görüşleri dikkate alarak rapor yazma sürecine kadar gelmiş oldu. Meclis'imizin çizeceği yol haritası içerisinde, adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu süreci baltalamak isteyenler, Türkiye’nin terörden kurtulmasını istemeyenler, Türkiye’nin bölgesinde zayıf, güçsüz ve küresel güçlerin o planlarına karşı koyacak güçte olmasını istemeyenler, 'Terörsüz Türkiye'den rahatsız olacaklar. Bu süreci baltalamaya yönelik özellikle sabotaja yönelik birtakım girişimlerde bulunacaklardır ve bulunuyorlar da. Bu anlamda biz çok dikkatliyiz, çok tecrübeliyiz. Bu anlamda özellikle vatandaşlarımız ve milletimiz ne istiyorsa onu yapacağız. Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahatsız edecek, milletimizi rencide edecek hiçbir adım atmayacağız. Ülkemizi terörden arındıracak, çocuklarımızı ve geleceğimizi huzurlu bir Türkiye’ye kavuşturmanın gayreti içerisinde 'Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz" diye konuştu.