Bakan ‘telafi’de

Öğrencilerle bisiklete binip, su savaşı yaptı. Selçuk, “İlkokul birinci sınıf öğrencileriyle su savaşı yaptık. Çok da adil olmadı çünkü hepsi aynı anda bana su sıktı” dedi. Yaz okulu faaliyetlerinin salgın döneminden bağımsız devam edeceğini ifade eden Selçuk, masal evleri projesiyle ilgili olarak da “Masal anlatmak Anadolu’nun köklerine inmek, evrensel masallarla tanışmak, Dede Korkut’la hasbihal etmek gerçekten çok değerli. Çocuklarımızı masallarla tanıştırmak aslında kültürle tanıştırmanın ve eğitimin doğal bir yoludur. Çocuklarımızın kültürümüzden kopmaması, Anadolu’yu tanıması, Dede Kotkut’u, dünya masallarını bilmesini insanlığa dair önemli bir hizmet olarak görüyoruz. 2023 eğitim vizyonunun ana hedeflerinden birine yol açmış oluyoruz” dedi.

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