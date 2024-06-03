Bakan Tekin'den 'mezuniyet balosu' açıklaması: Yasaklamadık

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NTV canlı yayınında eğitim programına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ

Müfredata ilişkin 67 bin görüş aldık. Gelen görüşler doğrultusunda revize yapılmaya çalışıldı. Programımızı 2024-2025 öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere paylaştık. Katılımlı şekilde süreci ilerletmeye çalıştık. Hiçbir şeyi bilimsel değil diyerek çıkarmıyoruz, çıkarıyorsak gerekçesi vardır. İtiraz edenlerin neye itiraz ettiklerini merak ediyorum. Beceri odaklı başarıya geçtiğimize mi itiraz ediyorsunuz? Çocuklarımızın merhametli, milli ve manevi değerlerine bağlı öğrenci profiline mi itiraz ediyorsunuz?

ELEŞTİRİLER

Laiklik ve Cumhuriyet üzerine yapılan eleştirileri kabul etmiyorum. Neyin demokrasi neyin laiklik olduğunu bu konuşmalar yapan kişilerden daha iyi biliyorum. AK Parti propagandası yapıyorsunuz dedikleri kısımda Türkiye Yüzyılı sloganı evet AK Parti sloganı... Cumhurbaşkanı'mızın atadığı bir bakanım ben. Sayın cumhurbaşkanımızın taahhüt ettiği ideali hayata geçiriyorum. Bunu objektiflik ölçüsünde yapacağız. Bir siyasi partinin seçim propagandası olmaktan çıktı artık konu. Çocuklarımızı dünyadaki çocuklarla en iyi şekilde rekabet edecek bir program ile yapmaya çalışıyoruz. Eleştirilere saygımız var. Bu her zaman revize olabilecek bir şey. Bir yenilik ortaya çıkabilir, onlar da müfredata tercih edilebilir.

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ÇOCUKLARA OSMANLI AİDİYETİ

Osmanlı devleti, ondan önceki Türk devletleri bizim. Bu devamlılığın çocuklarımız tarafından içselleştirilmesini istiyoruz. Başka bir devletmiş gibi algılanmasını sağlanmamalı. Bu devamlılığı çocuklarımıza vermeye çalıştık. Medeniyet birikimini de vermeye çalıştık.

DİL EĞİTİMİ

Biz çocuklarımıza testle ölçülebilir bir yaklaşımla dil öğretiyorduk. Çocukların becerilerini ölçmek için metodu değiştirdik. Bu dil öğretiminde önemli adımlardan biri. Yoğun bir program oluşturuyoruz.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU

Anayasa mahkemesi kararına göre hareket etmek üzere kurgumuz vardı. İptal kararı doğrultusunda, eğitim camiasının beklediği meslek kanunu yapabilir miyiz çabasına girdik. Bir kanun metni ortaya çıktı, süreci tamamladık. Artık TBMM'de komisyonlara havale edilecek.

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ÖĞRETMENLERE SOSYAL MEDYA CEZASI

Bu konuda özellikle velilerin açtığı davalarda yargı kararları var. bu tedbiri öğretmenleri zor durumda bırakmak için almıyoruz. Biz yargı kararları ile karşı karşıya kalıyoruz, sizin de kalmamanız için dikkat etmeniz gerekiyor diyoruz. Mevcut düzenlemelerden farklı bir şey yok.

ADAY ÖĞRETMENLER

Öğretmen yetiştirme ile ilgili tartışmalar sürekli var. Sürekli öğretmen yetiştirme süreci ile ilgili değişiklik var. Dünyada öğretmen nasıl yetiştiriliyorsa biz de ona göre yetiştiriyoruz. Lisans programları dışında kendi itiyaç duyduğu şekilde yetiştirmek üzere akademik yapı oluşturmak üzere çalışmamız var.

KARİYER BASAMAK SINAVI

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Kariyer basamak sınavlarında bizim teklifimiz komisyonda. Biz bunları öğretmen arkadaşlarımızla konuştuk. Onlara kariyer unvanı verilmesini içime sindiremiyorum. Yasal düzenlemeye saygı duyacağız.

CUMHURİYET'E DOĞRU OYUNU

Oyunun benim açıdan anlamı müfredatla ilgili konuyla alakalı. Bu ülkeyi var eden değerlere sahip çıkılmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyoruz. Bir senaryo taslağı metne dönüştürüldü. Çocuklarımızın bizi bir arada tutan değerlere sahip çıkacakları bilinci oluşturmak istiyoruz.

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