Bakan Tekin'den 'Zorunlu eğitimde değişiklik olacak mı?' sorusuna yanıt

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Milli Eğitim Bakanı Tekin, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Zorunlu eğitim yılında değişiklik yapılacağı iddialarına ilişkin Tekin, "Yıl sonunda biz bu tartışmaları kendi içimizde de değerlendiririz ve bir karara varırız. Şu anda dediğim gibi izliyoruz. Bu konuyla ilgili Bakanlığımız bünyesinde her bir genel müdürlükte değerlendirme başkanlıkları var, onlar kamuoyundaki tartışmaları izleyip gerekli çözümleri üretmekle görevliler. Onlar da takip ediyorlar çalışmaları" şeklinde konuştu.

İş dünyasının ara eleman bulmakta sıkıntı çektiğini ve bunu ilettiklerini söyleyen Bakan Tekin, "Bizim açımızdan sorun yok ancak sahada bu konuda rahatsızlıklarını dile getiren iş dünyası gibi bazı kesimler var. Ara eleman temini noktasında güçlük çektiklerini söylüyorlar ama biz bakanlık olarak halihazırda böyle bir çalışmanın içerisinde değiliz. Biz sadece izliyoruz bu tartışmaları" açıklamasında bulundu.

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'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' AÇIKLAMASI

Bakan Tekin, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 tarihinden sonra ilk icraatının ne olduğunu hatırlamaya çalışın. İlk yaptığımız şey, bölge insanının en büyük sıkıntısı OHAL rejiminin kaldırılması idi. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız başından beri bu sorunun çözümünü güvenlik perspektifinden değil kardeşlik perspektifinden temel hak ve hürriyetler perspektifinden ve demokrasi perspektfinden yürüttü. Bugüne kadar bu konuda atılan adımların doğal bir sonucu terör örgütlerinin bu konuda söyleyecek hiçbir sözü kalmadı. Aynı şekilde silahlı kuvvetler ve güvenlik güçlerimiz bu konuda çok ciddi bir mücadele ettiler. Onlara da teşekkür etmek lazım. O yıllarda neyi tartışıyorduk; Ahmet Kaya'nın Kürtçe şarkı söyleyip söylememesini... AK Parti iktidarıyla beraber Kültür Bakanlığı, MEB, kamu kurumları bunu demokratik bir insan hakları olarak kabul etti ve bu konuda adımlar atıldı. Kürtçe tiyatrolar, Kürtçe televizyon... Atılması gereken her adım atıldı. O yıllarda 150 bine yakın vatandaşımız köylerinden zorla uzaklaştırılmıştı. Konu 23 yıllık bir mücadelenin sonucu olarak bu terörsüz Türkiye hedefine ulaştık. Bundan sonra Türkiye'yi çok daha iyi günler bekliyor" ifadelerini kullandı.