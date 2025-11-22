Bakan Tekin’den tarikat yanıtı

Haberin Devamı

‘Cemaat ya da tarikat’ diye bir tüzel kişilik var mı?” dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin şunları aktardı:

O SİZİN KODLAMANIZ

“Benim için bir sivil toplum örgütünün, İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası veya Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne akredite olmuş olması ya da Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde bir vakıf olması yeterlidir. Hukuken bir protokol imzalayabilmem için karşımda gerçek ya da tüzel kişi olmak durumunda. ‘Cemaat ya da tarikat’ diye bir tüzel kişilik var mı? Protokol yaptığımız yapıları ‘cemaat ya da tarikat’ olarak tanımlamak, sizin kendi ideolojik kodlamanız. O sizin takdirinizdir. Ben hukuk devleti sınırları içerisinde, ilgili kamu kurumlarının sivil toplum olarak tanımladığı, aksine hiçbir belgenin olmadığı bir durumun içerisinde olmam.

GÜLBAHAR HATUN OKULLARINI KİM AÇTI

Vakıflar Genel Müdürlüğü bir vakfı kapatırsa protokolümüz varsa iptal ederiz. ‘Cemaat ve tarikatlara kaynak aktardınız’ diyorlar. Bir tane vakıf, dernek gösterin, eğer protokolümüzü iptal etmezsek, ben de bir şey bilmiyorum. Biz hiçbir sivil toplum örgütüne, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ya da kamunun bütçesinden zerre miktar kaynak ayıracak bir protokol yapmayız. Sivil toplum örgütleri arasında da bize yakın, bize uzak ayrımı yapmayız. Hukuk devletinin formasyonu içerisinde davranıyorum. 1990 yılında Gülbahar Hatun okullarını kim açtı? Hangi cemaatin mensupları idi?”