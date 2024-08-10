Bakan Tekin’den Roblox mesajı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda içinde bulunduğumuz dijital çağda çocukların güvenliğinin ve sağlıklı gelişiminin her zamankinden daha çok önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“Instagram ve Roblox gibi popüler platformlar, çocuklarımızın dijital bağımlılığa sürüklenmesine ve dijital faşizm olarak adlandırabileceğimiz kontrolsüz içeriklerle karşılaşmasına neden olabiliyor. Hiç kuşku yok ki, dijital medya platformlarının evrensel hukuka, iç hukuka ve geleceğe dair sorumluluklarımıza saygı duyması oldukça önemli. Unutmayalım ki, evlatlarımızı sosyal medya araçlarının dijital faşizminden korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Dijital faşizme hep birlikte dur demeliyiz.”