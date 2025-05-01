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Bakan Tekin’den Özel’e yanıt: O ‘jammer’ sınavlar için

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#Yusuf Tekin#Jammer#Özgür Özel
Bakan Tekin’den Özel’e yanıt: O ‘jammer’ sınavlar için
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 07:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sinyal kesici güvenlik sistemi (jammer) kullandığına dair CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iddiasına tepki gösterdi.

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Bakan Tekin şunları söyledi: “Komedi gibi bir şey. Özgür Özel’in söylediği şeylerin benim açımdan artık ciddiyeti yok. ‘Milli Eğitim Bakanı da jammer kullanıyor.’ Bu kadar büyük bir yalan nasıl uyduruyorlar bilmiyorum. Ben yaklaşık iki yıldır bakanım. Bakanlığımızda, bakan olarak benim ne jammer kullanmışlığım var, ne böyle bir şeye ihtiyaç duydum. Hiç böyle bir olay yok. Bakanlığımızda jammer var mı? Var, doğrudur, ancak MEB, her yıl yaklaşık 9 milyon kişiye sınav uygulaması yapar. Bu sınavların güvenliğinin sağlanabilmesi için MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün sınav hazırlama biriminin bu türden iletişim kazaları, usulsüzlük yaşamaması için tedbir olarak ihtiyaç duyduğu bir cihazdır. Bu bavulla gezdirilmez, çantaya koyup otele götürmeyiz. Bunu da biz güvenlik örgütlerinin bilgisi ve kontrolü dahilinde yürütürüz. Dolayısıyla bu bakanın şahsıyla ilgili bir jammer değil, yürüttüğümüz hizmetin niteliği ve kamu güvenliği açısından ihtiyaç duyduğumuz bir güvenlik tedbiri.” 

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#Yusuf Tekin#Jammer#Özgür Özel

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