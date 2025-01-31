Bakan Tekin’den özel okullara: İçinizdeki çürük elmaları ayıklayın

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Türkiye Özel Okullar Derneği’nin (TÖZOK) her yıl geleneksel olarak Antalya’da düzenlediği eğitim sempozyumunun 23’üncüsü başladı. Bu yılki teması “Türkiye’de ve Dünyada Özel Okullar” olarak belirlenen, 3 gün sürecek sempozyumun açılışında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuştu. Bakan Tekin, özel okul ücretlerinden öğretmenlerin özlük haklarına kadar çeşitli konularda şu açıklamaları yaptı:

KAPATMAYA KADAR GİDER

“Sizi zan altında bırakan içinizdeki çürük elmalarla siz mücadele etmezseniz kamusal hizmeti yürütmek ve denetlemekle mükellef olan Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz bunun ardına düşeriz, çocuklarımızın, velilerimizin hakkını hukukunu korumak için ne gerekiyorsa yaparız. Sizden isteğim, bu süreci birlikte yürütelim. Siz de kendi içinizde bu tür kötü örnekleri çözün ya da bize ulaştırın ki biz gerekeni yapalım. Siz yapmadığınız sürece bunu biz yapacağız. Bizim hem ekonomik anlamda hem de kapatmaya kadar varacak cezai müeyyidelerle ciddi bir yaptırım gücümüz var.

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FAHİŞ ÜCRET TARTIŞMASI

TÖZOK Başkanı ‘Öğrenci sayısında azalmayı çözmemiz gerekiyor’ dedi. Bu konuda benim eleştirim var. Kendi hakkınızı koruma konusunda siz ne yaptınız? Elimizdeki rakamlara göre üst düzey ücret alan okullar 12 bin okul içinde 22 tane. Eleştiriler bunların üzerinden yürüyor. 22 okul üzerinden genelleme yapılıyor, buna cevap vermeniz lazım. Öğretmenlerin ücretleri ile ilgili de farklı bir olgu oluşturuldu. Biz genel müdürlük üzerinden okulları izliyoruz. Belli ücret altında öğretmen çalıştıran okulları uyarıyoruz. Hiçbir öğretmen arkadaşımızın hakkının yenmemesi lazım.”

TÖZOK BAŞKANI: SOYGUNCU DAMGASI VURULUYOR

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk de şunları söyledi: “Yaklaşık 50 okulun yüksek ücretleri 10 bin kurumdan oluşan tüm özel okullara mal edilerek sektöre soyguncu damgası vuruluyor. Özellikle ücret skalasında alt basamaklarda olan bazı kurumlar, açığı yan hizmetlerden kapatmaya çalışıyor ve sıkıntı gittikçe büyüyor. Bazı okulların kademe başlangıç sınıfları ile kademe sonu sınıfları arasında 3 kat ücret farkı var. Okullarımızdaki boş kontenjanları değerlendirmek üzere devletin ihtiyacına göre hizmet satın almasını talep ediyoruz. Özel okullardaki öğretmen maaşlarının brüt olarak devlette çalışan öğretmenlerden düşük olmaması için elimizden geleni yapacağız.”