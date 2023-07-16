Bakan Tekin'den Özel Fener Rum okullarına ziyaret

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını incelemek üzere gerçekleştirilen okul ziyaretleri kapsamında İstanbul Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi'ni ziyaret etti. Çiçeklerle karşılanan Tekin, okulun yürüttüğü eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Görüşmede, tarihi bir okul olan Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi'nin bakımı ve restorasyonuna dair görüş alışverişinde bulunuldu. Tekin, okulun ihtiyaç duyduğu konularda gerekli desteğin sağlanacağını belirterek, "Bugün güne, Türk-İslam devlet geleneğinin temel direği olan; bir arada ve barış içinde yaşamanın en müşahhas örneklerinden olan ve İstanbul'un Fethi'nden hemen sonra 1454 yılında kurulan Fener-Rum Ortaokul ve Lisesi ziyareti ile başladık" dedi.

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