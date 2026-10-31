Bakan Tekin’den ortak sınav açıklaması

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Bakan Tekin, Meta’ya açacakları davada başvuru dilekçesinin verileceğini, ilerleyen süreçte başka platformları da gündeme getirebileceklerini belirtti. 3 Kasım’da başlayacak Ortak Yazılı Sınav Sistemi’nin (OYSS) yeni duyurulan bir uygulama olmadığını da belirten Bakan Tekin, şunları söyledi: “Kamuoyunda üniversiteye girişte kullanılan ortaöğretim ağırlık ortalaması ve özel okulların not şişirmesi hakkında tartışmalar var. Bu nedenle Bakanlık olarak okullarda eğitimin niteliğini objektif biçimde ölçebileceğimiz bir mekanizma oluşturmaya başlıyoruz demiştik. Bunu TEOG uygulanırken başlattık ve yaygınlaştıracağız dedik. Ortak sınav uygulamaları devam etti. İki yıldır da pilot uygulama olarak zaten bunları yapıyoruz. Bu yıl da bahsi geçen derslerde ortak sınav uygulamasına geçeceğimizi zaten söylemiştik. Bu yeni duyurduğumuz bir gelişme değil. Bakanlık Yönetim Sistemi ile yapay zeka destekli geniş bir veri seti oluşturduk. Ortak sınav notları oraya da yansıyacak ve dolayısıyla benim önüme anomaliler düşecek. Ben de diyeceğim ki ‘X ilindeki bir okulda bir problem var.’ Bunları tespit edip gerekli adımları atacağız. Burada eğitimin niteliği açısından itiraz edecek bir şey yok.”