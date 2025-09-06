Bakan Tekin’den önemli açıklamalar: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalabilir

Haberin Devamı

BAKAN Tekin Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası programında yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin konuştu. Gündeminde 2025-2026 yılında uygulamaya konulan yenilikler, kıyafet düzenlemesi, zorunlu bağış tartışması,12 yıllık zorunlu eğitim, öğretmen atamaları, özel okullara ve fiyatlarına yönelik alınan yeni kararlar vardı. 12 yıllık eğitimin kısalabileceğine ve lise mezuniyetinin eskiden olduğu gibi yine 11 yılda gerçekleşebileceğine ilişkin bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

4+4+4 SİSTEMİ DEĞİŞİR Mİ

“12 yıllık zorunlu eğitim olan 4+4+4 uygulaması, 2011’de hayata geçirildi. Vatandaşımız ‘Neden şimdi değişiklik yapılacak?’ diye sorabilir. 28 Şubat’ta meslek lisesi ve imam hatip okullarının önünü kesmek için 8 yıllık zorunlu eğitim uygulamasına geçilmişti. Bu bir dayatmadır, antidemokratik uygulamadır. Bu antidemokratik uygulamayı ortadan kaldırmak için 8 yılı 4+4 şeklinde ikiye böldük. Doğru bir tedbirdi. Türkiye’de okullaşma oranı çok düşüktü. 2002 sonrası o güne kadarki dersliklerin tamamından daha fazla derslik yapıldığı ve daha fazla öğretmen alımı yapıldığı için Türkiye uluslararası ortalamaların üstüne çıktı. Yasakçı uygulamaları kaldırdıktan sonra şimdi farklı bir konuyu tartışmamız lazım. İçinde bulunduğumuz çağın gereklilikleri üzerinden kamuoyundan yönelen eleştirileri ortadan kaldırmak için iyileştirmeler yapmalıyız. Büyük oranda 12 yıllık zorunlu eğitimin süresinin azaltılmasına yönelik bir kamuoyu oluştu. TBMM inisiyatifinde olan bu düzenlemeyle ilgili yasa yapıcılara öneride bulunmadan önce kabine olarak bir karar almak zorundayız. O kararı aldığımızda paylaşacağız.”

KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİ

“Bu yılın önemli değişikliklerinden biri de okul kıyafetleriyle ilgili. Serbest kıyafete geçiş düzenlemesinin yapıldığı dönemde öğretmenlerimizin bile kıyafet serbestisi yoktu; inancı gereği başörtüsünü takmak istediğinde bu yasaktı. O dönem koşullarında bu gerekli düzenleme yapıldı. Şimdi ise serbest kıyafetten kaynaklanan sorunlar ortaya çıktı. Okul kimliğinin oluşmamasından tutun öğrenciler arasındaki marka temelli ayrımcılığa kadar giden pedagojik problemlerle karşılaştık. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak istedik.”

KAYITTA ZORUNLU BAĞIŞ

“Biz bütün gençlerimizin ve çocuklarımızın okullara kayıtlarını zaten otomatik yapıyoruz. Bir veli ‘Benim çocuğumun kaydı için bizde ücret istiyorlar’ diyorsa burada bir eksiklik, yanlış anlaşılma var. Kimseye kayıt için ilave bir inisiyatif tanımıyoruz. Burada iki istina var ve doğru değil. Bunlardan biri veliden kaynaklanıyor. Veli çocuğunu bizim tanımladığımız okula değil başka bir okula göndermek istiyor. Bu tamamen gayri nizami bir durum. Buna asla müsaade etmiyoruz. Okul yönetiminin de buna yetkisi yok. Her okulun öğrenci kapasitesi üzerinden planlama ve yatırım yapıyoruz. Bir diğer husus ise bazı okullarımızda çocuklarımıza gezi ya da halı saha spor etkinliği gibi ekstra imkânlar sunulması isteniyor. Okul aile birliği de şu hizmeti sunacağız ve şu bağışı alacağız diyor. Bunu okul aile birlikleri yapıyor. Başka imkânlar sunmak istemelerini yasaklayamayız, engel de olamayız. Ama biz velilerden zorunlu bağış alınmasını istemiyoruz. Böyle bir durum olursa gerekli olduğunda inceleme ve denetim süreci de başlatıyoruz.”

ÖZEL OKULLARA DÜZENLEME

“Özel okula kayıt yaptırmak bir tercih. ‘Devlet eğitimi paralı hale getiriyor’ demek doğru değil. Yaklaşık 12 bin özel okul var. Bunların arasında bir elin parmağını geçmeyecek sayıda özel okul, fahiş fiyatlar talep ediyor. Yeni yayımlanan yönetmelik ile iki önemli konu daha gündemimize girmiş oldu. Özel okullarımız genellikle her takvim yılının başında erken kayıt adıyla öğrenci kayıtlarını yapıyor ve bir önceki yılın enflasyon rakamlarını baz alıyorlar. Bu normaldi. Çocuklar eylülde okula başladığında enflasyondaki düşüş büyük olunca bir önceki yıla göre yapılan artışlar çok yükseldi. Enflasyonun baz alındığı tarihi değiştirdik. Okullar yıllık, yani aralık ayının enflasyonunu değil kayıt yaptırdıkları dönemin enflasyon verilerini esas alacaklar. Dolayısıyla ekonomik yapıyla daha uygun bir artış olacak. Diğer yandan ders kitaplarımızın özel okullarda okutulmasını ısrarla istiyoruz. Bütün kademeler arası geçiş sınavlarında bizim ders kitaplarımızdan sorular sorulurken ve bütün özel okullara da kitaplarımızı ücretsiz olarak gönderirken velilerden neden ilave kitap ücreti adıklarını anlamakta zorlanıyoruz. Bu konuda da özel okullara denetim ve yaptırım uygulayacağız.”

ÖĞRETMEN ATAMALARI

“Öğretmen arkadaşlarımızın yüzde 81’i AK Parti iktidarı döneminde atandı ve öğretmen ihtiyacı minimize edildi. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında örnek gösterilen ülkelerden biriyiz. Artık eskisi gibi 40-50 binli atamalar mümkün değil. Umut tacirliği yapmak istemem, o oranlarda öğretmen ataması yapacak bir Türkiye yok artık. Bu yıl ilk defa Akademiye Giriş Sınavı, son defa da KPSS ile öğretmen istihdamı yaptık. YÖK bünyesinde öğretmen yetiştirme konusunda ilgili bir komisyon var. Her yıl YÖK Başkanımızla öğretmenliğe kaynak teşkil edecek fakültelerin kontenjanlarıyla ilgili oturup konuşuyoruz. Bu yıl da kontenjanların azaldığını gördünüz. Akademiyi de YÖK ile koordineli yürüteceğiz.”

OKUL SERVİSLERİ

“Sorumluluğumuzda olmayan konu başlıklarından biri de servis. Muhalif belediye sınırlarında servis hizmetlerine enflasyon üzerinde zam yapıldı. Onun da denetimi bizdeymiş gibi bir algı yayıyorlar. Bu yetki büyükşehir belediyelerinde.”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili konuştu.