Bakan Tekin'den okullarda ramazan etkinliği açıklaması: Değerlerimizi çocuklarımıza kazandırmak istiyoruz

Haberin Devamı

Bakan Tekin, Palandöken ilçesinde Küçükçalık ailesi tarafından yapımı tamamlanan 12 derslikli, 360 öğrenci kapasiteli ve 14 öğretmenin görev aldığı Makbule Küçükçalık İlkokulu'nun açılışında, normal koşullarda sadece hayırseverlerin yaptırdığı okulların açılışına gittiğini söyledi.

Bunun gerekçesinin hayırsever aileye teşekkür etmek olduğunu bildiren Tekin, "Bu vesileyle bugün de burada Yılmaz Bey'e teşekkür etmek için buradayız." dedi.

"BEN BU MUHALEFETİN NİYE İTİRAZ ETTİĞİNİ GERÇEKTEN ANLAMIYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de eğitim öğretim altyapısına ne kadar önem verdiğinin bilinmesi açısından eğitimle ilgili rakamlar paylaştığını anlatan Tekin, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Başbakan olmadan önce, Erzurum'da 176 bin öğrencimiz varmış. Bugün 2025-2026 eğitim öğretim yılında Erzurum genelinde 156 bin 591 öğrencimiz var. Yani öğrenci sayımız 20 bin civarında azalmış. Biz 2002 yılında 176 bin öğrenciye 7 bin öğretmenimizle hizmet veriyormuşuz. Şimdi öğrenci sayısı düşmesine rağmen öğretmen sayımız 12 bin 549 olmuş, yani yaklaşık 2 katına çıkmış. Rakamlar ortada, ben bu muhalefetin niye itiraz ettiğini gerçekten anlamıyorum.

Haberin Devamı

Bir başka rakam daha vereyim, 2002'de 176 bin öğrenci 5 bin 500 sınıfta ders görüyormuş. Bu 5 bin 500 sınıfın yaklaşık yarısı bugün yok, yıkılmış, yeniden yapılmış, ekonomik ömrünü tamamlamış yeniden yapmışız. Şöyle düşünün 5 bin 500 dersliğimizin yaklaşık 2 bin 500'ü 2002 öncesinden kalma. Peki şimdi kaç sınıfımız var? Şimdi de 9 bin 121 sınıfımız var. Yani öğrenci sayımız azalmasına rağmen sınıf sayımız 2 kat artmış. Erzurum'da 2002'de hiç Bilim Sanat Merkezi yokmuş, şimdi 4 tane var. O zaman okullarımızdaki spor salonları ile beraber 36 tane okullarımızda spor salonu varmış, şu anda 168 okulumuzda spor salonu var. Rakamları böyle ifade etmek mümkün. Bunları tıpkı hayırseverimize teşekkür ettiğimiz gibi eğitim öğretimi Türkiye'deki en önemli problem olarak görüp bu konuda yatırım yapan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum, Allah kendisinden razı olsun."

Haberin Devamı

OKULLARDA RAMAZAN ETKİNLİĞİ VURGUSU

Okullardaki ramazan etkinliklerine dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak toplumumuzu bir arada tutan, milletimizi kökleriyle barışık bir şekilde, güçlü bir biçimde geleceğe taşıyacak bütün değerlerimizi çocuklarımıza kazandırmak istiyoruz. Toplumda yardımlaşmayı, dayanışmayı, birlik beraberliği salık veren, bunu teşvik eden, bu yönüyle de milli birliğimizin sağlanmasına önemli bir katkısı olan ramazan ayını Milli Eğitim Bakanlığı olarak milletçe çocuklarımızla, öğretmenlerimizle, velilerimizle bir şenlik havasında karşılama üzerine bir gelenek başlatmıştık. Televizyonlarda görüyorsunuz, şu anda Türkiye'de bütün okullarda oruç tutan tutmayan bütün çocuklarımız ramazanı bu anlamda milli birliğin, beraberliğimizin, milli dayanışmanın bir aracı ve parçası olarak heyecanla ve sevinçle karşılıyor. Ben de bu vesileyle hepinizin ramazan-ı şerifini tebrik ediyorum. İnşallah sağlıkla, mutlulukla, afiyetle Cenabıallah bizi bayrama da eriştirir."

Haberin Devamı

Hayırsever Küçükçalık ailesine teşekkür eden Tekin, aileye bir okul ihtiyacı daha olduğunu söylemesi üzerine tereddüt etmeden kabul ettiklerini ve Erzurum'a bir okul daha yaptıracaklarını belirtti.

Bakan Tekin'in hayırsever Yılmaz Küçükçalık'a plaket takdim ettiği programda, kurdele kesilerek okulun açılışı yapıldı.

Daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Bakan Tekin, çocukların okuduğu manileri dinledi, bir sınıfta da öğrencilerin Hacivat-Karagöz canlandırmasını izledi.

Programa, Vali Vekili Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Küçükçalık ailesi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.